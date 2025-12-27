Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană

O fotografie veche de aproape două decenii, ajunsă recent în mod misterios în redacția CANCAN.RO, reaprinde una dintre cele mai controversate povești din showbizul românesc. Adriana Bahmuțeanu, surprinsă într-o ipostază care pare desprinsă dintr-un film gotic, stă pe o scară de bloc, înconjurată de umbre, mister și un ficus. Absurdul lovește din plin. Nu știm exact când a fost făcută poza, dar știm sigur că spune mai mult decât o mie de cuvinte despre relația ei cu Silviu Prigoană.

Imaginea, primită anonim în cutia poștală a redacției, pare făcută în urmă cu aproape 20 de ani, într-o perioadă în care viața sentimentală a Adrianei Bahmuțeanu era un adevărat carusel emoțional. Nu știm dacă fotografia a fost realizată în timpul uneia dintre căsătoriile cu Silviu Prigoană, în plin divorț, într-o pauză de împăcare sau exact în clipa în care cei doi se pregăteau să-și spună din nou „adio”. Cert este că, la vremea respectivă, relația lor avea mai multe răsturnări de situație decât extragerile la 6 din 49.

Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus!

În fotografie, Bahmuțeanu apare îmbrăcată complet în negru, cu o ținută care amintește izbitor de un personaj gotic: o rochie sobră, o cruce masivă la gât, ochelari cu lentile roșii și o privire fixă, aproape hipnotică. Dacă ar fi să judecăm strict imaginea, ai spune că a coborât direct dintr-un film cu vampiri. Nu știm dacă Prigoană era atunci „prințul întunericului”, dar Adriana, cu acel look, pare gata să-și revendice rolul de vampiriță a showbizului românesc.

Piciorul ușor dezvelit, postura calculată și expresia rece completează perfect tabloul. Iar decorul? O banală casă a scării, cu un ficus plantat strategic, parcă pus să păzească betonul de vreo fugă nocturnă. O imagine ce pare desprinsă din anii 90, dar care, privită azi, capătă o simbolistică aproape cinematografică. În final cei doi s-au vampirizat reciproc aruncându-și din când în când și funii de usturoi peste gard ca să se răzbune. Sperăm ca Silviu Prigoană să nu se fi transformat în moroi.

O iubire cu colți: căsătorii, divorțuri, împăcări și scandaluri fără sfârșit

Privită în context, fotografia pare să surprindă exact esența relației dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană: intensă, dramatică, imprevizibilă, film horror. Cei doi au reușit performanța rară de a se căsători și divorța de mai multe ori într-un singur an, de a transforma luna de miere în scandal public și de a alterna iubirea declarată cu procesele în instanță. Au avut nunți fastuoase, cu sute de mii de euro cheltuiți, dar și despărțiri presărate cu acuzații, tăceri apăsătoare și replici acide date prin intermediul presei. Ca în filmele cu vampiri când vampirul nu mai moare odată. Zici că a murit, hop apare iar!

Relația lor a fost, ani la rând, un adevărat serial național: ea – prezentatoare cu ambiții și o imagine care oscila între senzual și controversat, el – om de afaceri influent, impulsiv și mereu în centrul atenției. Regele presei și al gunoaielor. S-au iubit, s-au certat, s-au recăsătorit, au divorțat din nou, au vorbit despre copii, au renunțat, s-au acuzat și s-au împăcat iar. Presa a scris despre bani, despre interese, despre orgolii și despre o poveste care părea mai degrabă o luptă de uzură decât o relație clasică.

Dacă Adriana l-a „vampirizat” sau nu pe Prigoană, rămâne la latitudinea istoriei mondene să decidă. Cert este că presa vremii a vorbit intens despre bani, contracte, beneficii și despărțiri strategice. Sigur i-a supt bugetul! Asta, cel puțin, așa titra presa. Iar această fotografie, reapărută acum din neant, ne face să scuipăm în sân și să batem trei cruci mari. Așa, de siguranță.

