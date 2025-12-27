Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană

Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană

De: Paul Hangerli 27/12/2025 | 22:40
Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus! Fotografia misterioasă de pe casa scării care rescrie legenda Prigoană
Adriana Bahmuțeanu, sursa- CanCan.ro

O fotografie veche de aproape două decenii, ajunsă recent în mod misterios în redacția CANCAN.RO, reaprinde una dintre cele mai controversate povești din showbizul românesc. Adriana Bahmuțeanu, surprinsă într-o ipostază care pare desprinsă dintr-un film gotic, stă pe o scară de bloc, înconjurată de umbre, mister și un ficus. Absurdul lovește din plin. Nu știm exact când a fost făcută poza, dar știm sigur că spune mai mult decât o mie de cuvinte despre relația ei cu Silviu Prigoană.

Imaginea, primită anonim în cutia poștală a redacției, pare făcută în urmă cu aproape 20 de ani, într-o perioadă în care viața sentimentală a Adrianei Bahmuțeanu era un adevărat carusel emoțional. Nu știm dacă fotografia a fost realizată în timpul uneia dintre căsătoriile cu Silviu Prigoană, în plin divorț, într-o pauză de împăcare sau exact în clipa în care cei doi se pregăteau să-și spună din nou „adio”. Cert este că, la vremea respectivă, relația lor avea mai multe răsturnări de situație decât extragerile la 6 din 49.

Adriana Bahmuțeanu, ca un vampir lângă ficus!

În fotografie, Bahmuțeanu apare îmbrăcată complet în negru, cu o ținută care amintește izbitor de un personaj gotic: o rochie sobră, o cruce masivă la gât, ochelari cu lentile roșii și o privire fixă, aproape hipnotică. Dacă ar fi să judecăm strict imaginea, ai spune că a coborât direct dintr-un film cu vampiri. Nu știm dacă Prigoană era atunci „prințul întunericului”, dar Adriana, cu acel look, pare gata să-și revendice rolul de vampiriță a showbizului românesc.

Piciorul ușor dezvelit, postura calculată și expresia rece completează perfect tabloul. Iar decorul? O banală casă a scării, cu un ficus plantat strategic, parcă pus să păzească betonul de vreo fugă nocturnă. O imagine ce pare desprinsă din anii 90, dar care, privită azi, capătă o simbolistică aproape cinematografică. În final cei doi s-au vampirizat reciproc aruncându-și din când în când și funii de usturoi peste gard ca să se răzbune. Sperăm ca Silviu Prigoană să nu se fi transformat în moroi.

Adriana Bahmuțeanu, sursa foto: CANCAN.ro

O iubire cu colți: căsătorii, divorțuri, împăcări și scandaluri fără sfârșit

Privită în context, fotografia pare să surprindă exact esența relației dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană: intensă, dramatică, imprevizibilă, film horror. Cei doi au reușit performanța rară de a se căsători și divorța de mai multe ori într-un singur an, de a transforma luna de miere în scandal public și de a alterna iubirea declarată cu procesele în instanță. Au avut nunți fastuoase, cu sute de mii de euro cheltuiți, dar și despărțiri presărate cu acuzații, tăceri apăsătoare și replici acide date prin intermediul presei. Ca în filmele cu vampiri când vampirul nu mai moare odată. Zici că a murit, hop apare iar!

Relația lor a fost, ani la rând, un adevărat serial național: ea – prezentatoare cu ambiții și o imagine care oscila între senzual și controversat, el – om de afaceri influent, impulsiv și mereu în centrul atenției. Regele presei și al gunoaielor. S-au iubit, s-au certat, s-au recăsătorit, au divorțat din nou, au vorbit despre copii, au renunțat, s-au acuzat și s-au împăcat iar. Presa a scris despre bani, despre interese, despre orgolii și despre o poveste care părea mai degrabă o luptă de uzură decât o relație clasică.

Dacă Adriana l-a „vampirizat” sau nu pe Prigoană, rămâne la latitudinea istoriei mondene să decidă. Cert este că presa vremii a vorbit intens despre bani, contracte, beneficii și despărțiri strategice. Sigur i-a supt bugetul! Asta, cel puțin, așa titra presa. Iar această fotografie, reapărută acum din neant, ne face să scuipăm în sân și să batem trei cruci mari. Așa, de siguranță.

CITEȘTE ȘI:

Crăciun lipsit de liniște pentru Adriana Bahmuțeanu! Autoritățile au luat măsuri

Poza zilei | Cum arăta Adriana Bahmuțeanu în anii 2000

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Știri
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, cuibăriți sub pilote și pături
Știri
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască…
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va relua livrarea agentului termic
Mediafax
Avarie în Capitală: Mii de bucureșteni, fără apă și căldură. Când se va...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”. Prețurile exagerate i-au alungat pe români din Valea Prahovei
Adevarul
„De banii cheltuiți aici într-o săptămână stai o lună în Raiul din Bali”....
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Mediafax
Doi copii din Vaslui, găsiți morți după ce s-au înecat în acumularea Tăcuta
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul ...
Jennifer Aniston și Jim Curtis se iubesc! Vedetele și-au oficializat relația: au petrecut Crăciunul împreună
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Mogulul care visa să zboare: Dan Voiculescu și pariul mașinii-avion de un sfert de milion de dolari
Horoscop 28 decembrie 2025. Zodia care ajunge la doctor înainte de Revelion 2026
Horoscop 28 decembrie 2025. Zodia care ajunge la doctor înainte de Revelion 2026
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, ...
Noul trend viral de pe TikTok din iarna lui 2025: ce cărți a început Gen Z să răsfoiască la căldură, cuibăriți sub pilote și pături
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ...
Andreea Marin a “ras” tot și s-a întors acasă cu „Surprize-Surprize”. Final de an organizat ca la carte
Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute
Patru producții SF care ajung pe Netflix în ianuarie 2026 și merită văzute
Vezi toate știrile
×