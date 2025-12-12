Poza zilei | Cum arăta Adriana Bahmuțeanu în anii 2000

O recunoașteți pe tânăra din imagine? O față ovală, poate ușor rotunjită, niște sâni foarte prietenoși, ochii migdalați sunt atât de pătrunzători, aproape că ai zice că trădează puțină naivitate.

Buzele pline, bine conturate, fără intervenții (ehei, pe vremea aceea nici nu exista în România industria de chirurgie plastică, sau cosmetică). Nici vorbă de acizi injectați, nici vorbă de hialuronic sau silicon. Erau vremuri ale naturaleții. Priviți sprâncenele! Câtă muncă a fost acolo! Și cu siguranță a fost munca ei.

Fundalul de instituție, cu ficus în ghiveci, și pereții cu gresie gri contrastează puternic cu personalitatea explozivă a fetei din imagine. Ochelarii ei îndrăzneți, roșii, precum ai Prințului Vlad din filmul Dracula, care rula în cinematografe în perioada când a fost făcută poza, ne spun că e vorba de o fată care vrea să se remarce, care vrea să fie văzută, plăcută, iubită, chiar adorată!

O carieră predestinată în televiziune, asta i-ar fi prezis orice ghicitoare. Și ce să vezi, predicția chiar s-ar fi împlinit. Delicioasa tinerică din imagine nu este alta decât Adriana Bahmuțeanu, un nume greu din istoria televiziunii românești.

Adriana Bahmuțeanu, un parcurs tumultuos

La Șuetă cu Bahmu, de la Kanal D, era un etalon al emisiunilor de monden. A urmat Necenzurat la Antena Stars, o încununare a carierei Adrianei.

Chiar dacă acum are 51 de ani, Bahmu încă poate fi ghicită ușor din poza de față. E o amintire de zici că e poză vintage de la anticariat. Am vrea să avem reacția Adrianei Bahmuțeanu la această fotografie. Unde erai, Adriana? La facultate? Și mai ales, cine a făcut poza, de-l privea cu ochii aceia căprui care parcă te pun la pământ?

Anii au trecut, Adriana a evoluat, bijuteriile au devenit altele pe măsură ce cariera ei a avansat și bărbații din viața ei au început să aibă mult mai mulți bani. Dar nu despre bani este vorba la Adriana Bahmuțeanu, ci despre iubire!

L-a iubit atât de mult pe regretatul Silviu Prigoană, încât s-a căsătorit cu el de nu mai puțin de cinci ori! Are doi copii cu Silviu Prigoană, Maximus Mihai și Eduard Gabriel.

E firesc ca după atâtea căsătorii cu același bărbat Adrianei Bahmuțeanu să-i fie greu să se adapteze la noi relații. A reușit însă, iar acum are o casnice fericită cu partenerul ei George Restivan.

Moda anilor 2000 care nu s-ar mai purta azi nici pe TikTok! Așa arătau „pe vremuri” vedetele

Adriana Bahmuțeanu, amintiri din timpul relației cu Silviu Prigoană! Certurile dintre ei erau monstruoase: „Casa varză, televizoare sparte, era ca la nebuni”

Foto: Facebook