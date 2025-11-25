Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu, amintiri din timpul relației cu Silviu Prigoană! Certurile dintre ei erau monstruoase: „Casa varză, televizoare sparte, era ca la nebuni”

Adriana Bahmuțeanu, amintiri din timpul relației cu Silviu Prigoană! Certurile dintre ei erau monstruoase: „Casa varză, televizoare sparte, era ca la nebuni”

De: Alina Drăgan 25/11/2025 | 14:58
Adriana Bahmuțeanu, amintiri din timpul relației cu Silviu Prigoană! Certurile dintre ei erau monstruoase: „Casa varză, televizoare sparte, era ca la nebuni”
Adriana Bahmuțeanu, amintiri din timpul relație cu Silviu Prigoană /Foto: Social media
Relația dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană a fost una dintre cele mai tumultoase din showbiz-ul românesc. În anii în care au fost împreună, cei doi au marcat numeroase scandaluri, divorțuri și împăcări. Recent, Adriana Bahmuțeanu a rememorat acea perioadă și a povestit cum a arătat cel mai aprig scandal dintre cei doi. Au distrus casa, iar piciorul de lemn a zburat pe geam.

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană au fost celebri pentru numeroasele despărțiri și împăcări. S-au căsătorit pentru prima dată în 2003, însă au divorțat la scurt timp după luna de miere. Au reluat relația în ianuarie 2004, dar împăcarea a rezistat doar până în luna mai.

În anul 2005 a urmat a doua căsătorie și, ulterior, al treilea divorț în 2007. După o perioadă de separare de aproape doi ani, în 2009 au decis să mai dea o șansă poveștii lor, dar în anul 2012 a venit al patrulea divorț și ultimul.

Certurile dintre cei doi erau monstruoase

De-a lungul timpului, problemele din cuplu nu au fost ținute departe de ochii curioșilor și toată lumea știe despre certurile monstruoase pe care Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană le aveau. Recent, în cadrul unei emisiuni, bruneta a rememorat acele momente și a povestit unul dintre cele mai mari scandaluri pe care le-a avut cu fostul soț.

Adriana Bahmuțeanu a admis că episodul în care i-a aruncat lui Silviu Prigoană piciorul de lemn pe geam este adevărat. Se pare că la acel moment aceștia au avut o ceartă de zile mari, iar până ca piciorul să zboare pe geam au distrus toată casa.

De asemenea, bruneta a mărturisit că astfel de episoade se întâmplau adesea, iar acum – privind în urmă – nu înțelege cum relația a funcționat totuși câțiva ani buni.

„Da, este adevărat. La o ceartă. Hai să vă spun. I-am pus și ciorbă în cap, dar și el mi-a pus berea în cap. Venisem de pe avion și voiam să beau o bere, «nu, că nu bei», «ba da», și mi-a pus-o în cap. I-am dat și eu cu ciorba.

Iar cu piciorul, tot așa. Ne-am dus la un supermarket, am cumpărat mai multe lucruri: băuturi, ulei de măsline, vin roșu, diverse. Am ajuns acasă, ne-am certat, am aruncat cu toate sticlele direct din acele sacoșe cu care venisem, nu știu cum de nu ne-am omorât.

Se făcuse casa varză, televizoare sparte, mobila, vin și ulei pe pereți, era ca la nebuni. După care, ca să mă răzbun pe el, i-am zis în felul următor: «Vezi piciorul ăsta? Pe geam ți-l arunc». Stăteam la etajul 6. L-am aruncat pe geam, el l-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul, și-a luat piciorul din pom, m-a încuiat în casă și a plecat.

Erau numai cioburi în casă, spărsesem tot: televizor, lustră, mobilă. Călcam pe cioburi și eram și încuiată în casă și nu aveam nici cheie să ies”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu.

