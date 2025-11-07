De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul

Întorsătură neașteptată de situație pentru Adriana Bahmuțeanu. Jurnalista mărturisea că relația cu băieții săi este una mult mai bună față de anul trecut, însă lucrurile s-au schimbat după cununia cu George Restivan. Recent, fosta soție a lui Silviu Prigoană a povestit ce s-a întâmplat cu fiul ei, Maximus. Află, în articol, motivul pentru care adolescentul nu o mai caută.

În data de 2 octombrie 2025, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil. Evenimentul a fost unul restrâns, fără petrecere, ținând cont că jurnalista poartă doliu după moartea mamei sale, Petruța Toma. Cei doi băieți ai vedetei nu au fost prezenți. Mai mult decât atât, după cununie, situația a luat o turnură neașteptată.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Maximus

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au mărturisit că au avut parte de o surpriză cu doar câteva săptămâni înainte să ajungă în fața ofițerului de stare civilă. Maximus, fiul jurnalistei, a venit la ușa mamei sale. Vedeta a povestit că relația cu băieții ei începuse să fie mult mai bună față de anul trecut, chiar dacă nu au venit la cununie.

„Am avut regretul acesta, dar am vorbit înainte cu fiul meu, Maximus. A venit la mine acasă. Cred că ei nu au venit din cauza acestei expuneri mediatice la cununia noastră. I-am spus lui Maximus că este doar o formalitate, doar semnăm actele și că dacă vrea să vină bine, dacă nu, o să vadă în presă această știre. Știa copilul că ne vom căsători și a rămas că o să facem la un moment dat o nuntă și în Vegas, și atunci poate mergem în familie, cu băieții acolo. Dar dacă ar fi să fac o comparație pe vremea asta, sunt mult mai fericită. Cu toate necazurile, cu toate problemele, cu tot ce s-a întâmplat, comparativ cu anul trecut, referindu-mă la situația asta, lucrurile s-au rezolvat”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în cadrul podcastului ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

Ei bine, după cununie, situația s-a schimbat într-un mod neașteptat. Adriana Bahmuțeanu a povestit că Maximus a refuzat să o mai vadă. Jurnalista a susținut că adolescentul și-ar fi schimbat atitudinea față de ea din cauza fratelui său mai mare, Honorius.

„M-a surprins că a venit, dar în același timp mi-a și plăcut, pentru că partea lui sănătoasă din personalitate a vrut, de fapt, să reia relația cu mama și cu partenerul mamei, și a venit acasă, am stat de vorbă, am mâncat, s-a dus cu George la sală sau în oraș. După câteva zile, din păcate, George s-a dus să îl ia pe Maximus la sală, stabilise că se întâlnesc, a parcat mașina în fața porții și probabil cei din casă l-au văzut. Au plecat împreună și apoi, la o jumătate de oră, Maximus a primit un telefon de la fratele lui, Honorius. I s-a spus să vină acasă și de atunci nu a mai dat niciun semn. Asta este dovada că băiatul meu este alienat de frații vitregi, este înstrăinat și de mine și de sora mea, și a fost și de mama. Este subiectul pentru care mă lupt, acum lucrăm la un proiect legislativ. Eu nu mă las, pentru că, la fel ca mine, sunt foarte mulți părinți”, a mai spus jurnalista.

