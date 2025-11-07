Acasă » Știri » De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul

De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 22:27
De ce Maximus nu o mai caută pe Adriana Bahmuțeanu, după cununia cu George Restivan. Ce s-ar fi întâmplat cu adolescentul

Întorsătură neașteptată de situație pentru Adriana Bahmuțeanu. Jurnalista mărturisea că relația cu băieții săi este una mult mai bună față de anul trecut, însă lucrurile s-au schimbat după cununia cu George Restivan. Recent, fosta soție a lui Silviu Prigoană a povestit ce s-a întâmplat cu fiul ei, Maximus. Află, în articol, motivul pentru care adolescentul nu o mai caută.

În data de 2 octombrie 2025, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil. Evenimentul a fost unul restrâns, fără petrecere, ținând cont că jurnalista poartă doliu după moartea mamei sale, Petruța Toma. Cei doi băieți ai vedetei nu au fost prezenți. Mai mult decât atât, după cununie, situația a luat o turnură neașteptată.

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Maximus

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au mărturisit că au avut parte de o surpriză cu doar câteva săptămâni înainte să ajungă în fața ofițerului de stare civilă. Maximus, fiul jurnalistei, a venit la ușa mamei sale. Vedeta a povestit că relația cu băieții ei începuse să fie mult mai bună față de anul trecut, chiar dacă nu au venit la cununie.

„Am avut regretul acesta, dar am vorbit înainte cu fiul meu, Maximus. A venit la mine acasă. Cred că ei nu au venit din cauza acestei expuneri mediatice la cununia noastră. I-am spus lui Maximus că este doar o formalitate, doar semnăm actele și că dacă vrea să vină bine, dacă nu, o să vadă în presă această știre. Știa copilul că ne vom căsători și a rămas că o să facem la un moment dat o nuntă și în Vegas, și atunci poate mergem în familie, cu băieții acolo.

Dar dacă ar fi să fac o comparație pe vremea asta, sunt mult mai fericită. Cu toate necazurile, cu toate problemele, cu tot ce s-a întâmplat, comparativ cu anul trecut, referindu-mă la situația asta, lucrurile s-au rezolvat”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în cadrul podcastului ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei
Urări de Sf. Mihail şi Gavriil, pe 8 noiembrie 2025. Mesaje şi felicitări...
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Ei bine, după cununie, situația s-a schimbat într-un mod neașteptat. Adriana Bahmuțeanu a povestit că Maximus a refuzat să o mai vadă. Jurnalista a susținut că adolescentul și-ar fi schimbat atitudinea față de ea din cauza fratelui său mai mare, Honorius.

„M-a surprins că a venit, dar în același timp mi-a și plăcut, pentru că partea lui sănătoasă din personalitate a vrut, de fapt, să reia relația cu mama și cu partenerul mamei, și a venit acasă, am stat de vorbă, am mâncat, s-a dus cu George la sală sau în oraș.

După câteva zile, din păcate, George s-a dus să îl ia pe Maximus la sală, stabilise că se întâlnesc, a parcat mașina în fața porții și probabil cei din casă l-au văzut. Au plecat împreună și apoi, la o jumătate de oră, Maximus a primit un telefon de la fratele lui, Honorius. I s-a spus să vină acasă și de atunci nu a mai dat niciun semn.

Asta este dovada că băiatul meu este alienat de frații vitregi, este înstrăinat și de mine și de sora mea, și a fost și de mama. Este subiectul pentru care mă lupt, acum lucrăm la un proiect legislativ. Eu nu mă las, pentru că, la fel ca mine, sunt foarte mulți părinți”, a mai spus jurnalista.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor face nunta în America! În ce locație și ce relație are bruneta cu soacra ei, după cununie?

Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar pe contract!”

Tags:
Iți recomandăm
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”
Știri
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi…
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”
Știri
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în…
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna 2025–2026
Mediafax
Vortexul Polar ar putea aduce fenomene severe în România: Cum va arăta iarna...
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua o mașină cu banii aceștia!
Gandul.ro
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele Arabe Unite. Crimă sau înscenare?
Adevarul
Un controversat afacerist rus din lumea criptomonedelor şi soţia sa, ucişi în Emiratele...
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit pentru a fi trimis după gratii. Ce pedeapsă riscă
Digi24
Prima reacție a Poliției Române după ce Dani Mocanu nu a fost găsit...
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Mediafax
Vremea în București: Weekend cu maxime de 15 grade
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina. Comoara valorează 700.000 de euro
Digi 24
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își...
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani grei de închisoare. Primul mesaj
Digi24
Fratele lui Dani Mocanu sfidează Poliția Română, după ce manelistul a fost condamnat la ani...
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Descopera.ro
Ceva COLOSAL ne străbate galaxia!
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua o mașină cu banii aceștia!
Gandul.ro
Cât a plătit un bărbat pentru un loc de PARCARE în Galați. Își mai lua...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el ...
Ultimul omagiu adus antrenorului Emeric Ienei. Zeci de oameni și-au luat „Adio!” de la el pe stadionul Iuliu Bodola
Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră ...
Donald Trump, mesaj pentru poporul român, după ce a decis retragerea trupelor: „Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun”
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la ...
Karmen Simionescu și-a dat „upgrade” în cabinetul esteticianului! Ce proceduri și-a făcut la față: „Nu că ar fi fost nevoie”
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: ...
Cât a plătit un român pentru o felie de pizza, 1 L de apă și o brioșă, în Aeroportul Otopeni: „Era mișto dacă era Black Friday”
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie
Ce nume se sărbătoresc de Sf. Mihail și Gavriil. Cui trebuie să spui „La mulți ani!” pe 8 noiembrie
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat
Când intră banii pe cardurile sociale în decembrie 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul mult așteptat
Vezi toate știrile
×