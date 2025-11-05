Acasă » Știri » Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor face nunta în America! În ce locație și ce relație are bruneta cu soacra ei, după cununie?

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor face nunta în America! În ce locație și ce relație are bruneta cu soacra ei, după cununie?

De: Alina Drăgan 05/11/2025 | 21:19
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor face nunta în America! În ce locație și ce relație are bruneta cu soacra ei, după cununie?
De o perioadă, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan se bucură de o nouă etapă a relației lor. După o despărțire scurtă, cei doi și-au regăsit drumul unul către celălalt. Au făcut cununia civilă, iar acum urmează nunta. În ce locație va avea loc marele eveniment și cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra?

La începutul lunii octombrie, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil, în România. Evenimentul a fost unul discret și fără petrecere, căci nu trecuse mult timp de când mama vedetei decedase. Ei bine, în cazul nunții lucrurile o să stea diferit.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor face nunta în America

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să facă și nunta, iar marele eveniment va avea loc anul următor. De asemenea, locația se va schimba, iar petrecere se va ține în Las Vegas.

„Oricum vom face o nuntă și în Vegas și atunci poate mergem cu copiii, în familie. Nu am avut lună de miere, o tot plănuim de câțiva ani, dar dacă ar fi să fac o comparație cu anul trecut, suntem mult mai fericiți cu tot cu copiii noștri. Sunt foarte fericită în relația mea, deși am trecut prin foarte multe opreliști în calea relației noastre”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan vor face nunta în America /Foto: Social media

Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu soacra?

Totul merge foarte bine în relația Adrianei Bahmuțeanu și chiar și soacra o place. Se pare că acestea se înțeleg foarte bine și asta pentru că vedeta a avut grijă încă de la început să seteze anumite limite și să delimiteze lucrurile.

„Cu soacra mă înțeleg bine, în limite rezonabile. Eu am delimitat din start locul meu și locul ei în familie. Cred că avem o relație bună de comunicare”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Mama lui George Restivan a fost prezentă și la cununia civilă, iar Adriana Bamuțeanu a avut grijă ca aceasta să se simtă cât mai bine și i-a făcut toate poftele.

„I-a plăcut în România, nu mai fusese de trei ani, de asta am dus-o la mătușa mea, undeva prin Călărași, la țară, la moșie cum spunem noi, unde are o vie. Au stat, au făcut must, au băut tulburel, și-a dorit să mănânce o pastramă, o slănină afumată, i-am făcut plăcerile astea firești. Pentru că, oricât de bine ți-ar fi în altă parte, inima ta rămâne tot aici. A fost inclusiv la Obor, cu mătușa și George, la mâncat de mici. S-a simțit foarte bine”, a mai spus vedeta.

