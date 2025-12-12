Acasă » Știri » Pro TV a făcut anunțul oficial: Pe ce dată începe Desafio, de fapt. Ce se întâmplă cu Survivor de la Antena 1

De: Alina Drăgan 12/12/2025 | 22:46
Pe ce dată începe Desafio, de fapt. Ce se întâmplă cu Survivor de la Antena 1 /Foto: Social media

Pro TV și Antena 1 se aliniază la start cu două show-uri de aventură. Posturile rivale își fac cărțile, însă au fost atente și la joc, pregătind bine strategia. Pro TV a anunțat data lansării show-ului Desafio. Show-ul de aventură debutează la început de an. Ce se întâmplă cu Survivor de la Antena 1?

Începutul anului 2026 o să fie unul plin pentru iubitorii show-urilor de aventură. Pro TV a renunțat la Survivor, care a trecut în grădina celor de la Antena 1, însă aduce pe micile ecrane Desafio. Un nou proiect în care trei echipe (Norocoșii, Visătorii și Luptătorii) pornesc într-o experiență unică în îndepărtata Thailanda.

Cei 24 de concurenți (8 în fiecare echipă) se vor lupta pentru marele premiu de până la 150.000 de euro. La final doar unul o să fie câștigător. Pro TV a anunțat și data premierei. Prima ediție Desafio o să fie difuzată în data de 5 ianuarie 2026. Show-ul intră în grila de program cu trei ediții pe săptămână și o să fie pe micile ecrane lunea, marțea și miercurea.

Ce se întâmplă cu Survivor de la Antena 1

Show-ul Survivor revine și el pe micile ecrane, cu noi provocări și situații limită. De data aceasta, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Inițial, postul de televiziune setase data premierei la începutul lunii martie, după ce se termina difuzarea show-ului Power Couple. Însă, planurile au fost schimbate, iar Survivor va ajunge pe micile ecrane mai devreme, aproape în același timp cu Desafio, de la Pro TV.

După ce au regândit planul (Vezi motivele AICI), cei de la Antena 1 au decis ca Survivor 2026 să fie difuzat în același timp cu sezonul 3 Power Couple. Emisiunea prezentată de Dani Oțil va începe în data de 12 ianuarie și o să fie difuzată trei zile pe săptămână (luni, marți, miercuri).

În acest moment, se iau în calcul două variante în ceea ce privește Survivor 2026. O prima variantă este cea în care show-ul o să fie difuzat trei zile pe săptămână (vineri, sâmbătă și duminică). Varianta a doua este cea cu 4 zile de difuzare pe săptămână (joi, vineri, sâmbătă și duminică).

Astfel, în funcție de varianta finală aleasă, Survivor 2026 va debuta fie pe 15, fie pe 16 ianuarie, adică la numai o săptămână după Desafio. Cele două posturi de televiziune pare că nu au vrut să intre în competiție directă, așa că își difuzează show-urile în același timp, dar în zile diferite. Astfel, fanii vor putea să fie la curent cu tot ce se întâmplă atât la Desafio, cât și la Survivor.

