Concurenții din echipa Visătorii de la „Desafio: Aventura”: cel mai rapid om din România și un cioban autentic vor face spectacol

Au fost anunțați concurenții din echipa Visătorii de la Desafio: Aventura, show-ul de la PRO TV care va apărea în curând pe micile ecrane și va fi prezentat de Daniel Pavel. Trei echipe, Norocoșii, Visătorii și Luptătorii, vor porni într-o aventură unică, unde doar unul dintre cei 24 de concurenți (8 în fiecare echipă) va avea șansa de a câștiga marele premiu de până la 150.000 de euro.

A venit momentul ca publicul să îi cunoască și pe membrii echipei Visătorii din cadrul celui mai nou show Desafio: Aventura. Cei opt concurenți care au închis lista participanților vor lua parte la aventura care ar putea să le schimbe viața. Filmările urmează să aibă loc, în curând, în Thailanda, într-un decor spectaculos.

Concurenții din echipa Visătorii de la Desafio

Curajul, spiritul de echipă și rezistența vor fi testate zilnic, iar fiecare provocare va aduce concurenții din ce în ce mai aproape de marele premiu. După ce Pro TV a anunțat că Bettyshor, „Regele fitnessului” și Florin Prunea vor pleca în Thailanda, postul a dezvăluit acum și concurenții echipei „Visătorii”, completând astfel tabloul competiției.

Valentin Tănase este cel mai rapid om din România și a atins viteza de 45 km/h. Acesta intră în junglă pentru marele premiu.

„Toată viața mea m-am antrenat pentru această emisiune. Dacă voi câștiga, îi voi cumpăra un apartament mamei mele, o să-mi fac o asociație sportivă unde voi aduce toți copiii care cred că nu au nicio speranță în viață să facă sport și să se ridice prin sport”, spune acesta.

Rafael Szabo este gimnast de performanță și face sport de la vârsta de 5 ani. Își dorește să devină campion olimpic și să demonstreze că forța interioară poate învinge orice.

„Mama este motivația mea, o simt în sufletul meu și simt că pot să merg mai departe în orice context”, a punctat Rafael.

Andreea Boldeanu este însoțitor de zbor și actriță. Perfecționistă, dar visătoare, a venit la Desafio: Aventura ca să-și depășească fricile și să iasă din zona de confort.

„Am fobie de păsări, o să evit contactul cu ele cu orice preț, însă dacă trebuie neapărat să fie o pasăre lângă mine, îmi voi imagina că e un ursuleț sau ceva drăguț”.

Aurora este cântăreață și compozitoare. Cântă de la vârsta de 5 ani, iar muzica i-a fost mereu terapie. Are o legătură profundă cu tatăl ei, care este plecat la muncă în străinătate.

„Motivul pentru care eu particip la emisiunea asta este ca să dobândesc acea reziliență și ca tata să mă vadă și să se liniștească că am ajuns pe drumul cel bun”.

Vasile Lucian este supranumit „Leopardu’”, e un tip carismatic, energic și plin de povești. A jucat fotbal în Italia, inclusiv la AC Milan, dar viața l-a dus pe alte drumuri.

„Sunt cel mai pozitiv om și asta o să mă ajute pe parcurs și o să trec orice obstacol”.

Cristina este o fostă jucătoare de tenis de performanță, acum pasionată de padel. Aceasta este o competitoare înnăscută. Curajoasă, ambițioasă și pozitivă, se simte ca acasă în echipa Visătorilor.

„Nu îmi plac deloc păianjenii, nu e o fobie, dar o să țip și voi merge mai departe”.

Nadin Gherman este un cioban autentic. Tânărul e dovada vie că visătorii pot veni și din vârful muntelui. A avut peste 200 de capre și e mândru de viața simplă și curată pe care o duce.

„Jungla o să fie ca stâna – doar că mai caldă”.

Nicoleta Mirea este cunoscută drept „Celine Dion de România”. Are peste 50 de ani și a făcut atletism, e antrenor și consultant în nutriție, iar pentru ea mișcarea e un mod de viață.

„Pentru mine e o mare provocare, mă va valida cu siguranță. Vreau să le arăt tuturor femeilor din România care au peste 50 de ani că se poate, că poți să fii și la 50 de ani frumoasă, în formă și să faci performanță”.

Prima reacție a vedetei PRO TV, Daniel Pavel, după ce a fost surprins în curtea Antenei 1: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru noua oportunitate!”

Ei sunt noii concurenți de la Desafio: Aventura! PRO TV a făcut anunțul în urmă cu puțin timp

Sursa foto: PRO TV