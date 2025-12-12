TOP 3 filme la care să te uiți pe Netflix, în weekendul 13-14 decembrie 2025

Cele mai bune filme Netflix pe care le puteți viziona în weekendul 13-14 decembrie includ o combinație puternică de filme horror noi, thrillere polițiste excelente și unul dintre cele mai bune filme de supraviețuire ale secolului XXI. De la producțiile originale la clasicele hollywoodiene îndrăgite care apar în fiecare lună, acoperind întreaga gamă de la horror și comedie la filme de acțiune și drame, Netflix are surprize pentru toată lumea.

Netflix a adăugat Troll 2 în biblioteca sa din acest weekend. Nu confundați acest film cu filmul de groază din 1990 cu același nume, considerat unul dintre cele mai proaste filme din istorie. Acesta este un film original Netflix care a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate filme ale serviciului de streaming în ultima săptămână. A urcat pe locul al doilea, fiind depășit doar de Jingle Bell Heist în ceea ce privește numărul de vizionări.

”Troll 2”

Nu este o surpriză, având în vedere că primul film Troll a avut 103 milioane de vizionări în primele trei luni pe platformă, iar acesta se bucură de același succes. Troll 2 readuce în prim-plan actorii principali din primul film – Nora Tidemann, Andreas Isaksen și Kristoffer Holm – care ajută un trol să lupte împotriva altuia.

Se pare că va exista și un Troll 3, deoarece finalul sugerează că un trol și mai periculos a ieșit din munte pentru a-i amenința pe eroi. Trebuie menționat că al doilea film Troll are un scor Rotten Tomatoes mai mic decât originalul aclamat de critici, dar atrage oricum mulți spectatori.

”Pulp Fiction (1994)”

Quentin Tarantino este în prezent în centrul atenției din motive negative, dar asta nu este un motiv pentru a ignora incredibilul catalog de filme al regizorului. În timp ce Kill Bill: The Whole Bloody Affair rulează în prezent în cinematografe pentru deliciul fanilor, filmul său de debut, Pulp Fiction, tocmai a ajuns pe Netflix pentru a reaminti publicului cât de talentat poate fi regizorul.

John Travolta și Samuel L. Jackson conduc distribuția Pulp Fiction în rolurile asasinilor Vincent Vega și Jules Winfield, într-un film care spune mai multe povești interconectate într-un mod pe care numai Tarantino îl poate realiza. Are unele dintre cele mai bune dialoguri din orice film și scene care rămân șocante până în ziua de azi. Este o adevărată capodoperă a anilor 1990.

Pulp Fiction se alătură filmului The Hateful Eight pe Netflix în ceea ce privește filmele lui Tarantino și, deși cel din urmă film are momentele sale de vârf, dacă o persoană dorește să vizioneze doar unul dintre filmele acestui regizor, Pulp Fiction este alegerea potrivită.

”Cast Away (2000)”

Cast Away a apărut pe Netflix pe 7 decembrie și rămâne una dintre cele mai bune interpretări ale lui Tom Hanks. Regizat de Robert Zemeckis (Forrest Gump), Hanks joacă rolul lui Chuck Noland, un bărbat care suferă un accident de avion și ajunge naufragiat pe o insulă pustie, fiind singurul supraviețuitor.

A fost o interpretare fantastică a lui Hanks, singurul actor din majoritatea scenelor, fără nimeni cu care să vorbească, cu excepția unei mingi de volei pe care a numit-o Wilson. Filmul are un scor de 88% pe Rotten Tomatoes din partea criticilor și un scor la fel de mare, de 84%, din partea publicului pe Popcornmeter.

De asemenea, a fost nominalizat la două premii Oscar, Tom Hanks obținând o nominalizare la categoria ”Cel mai bun actor”. Este un film emoționant, dar și înălțător, iar oricine urmărește filme pe Netflix în această săptămână ar fi răsplătit dacă ar viziona acest film incredibil.

