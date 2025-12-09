Acasă » Știri » Top 7 seriale pe care le poți vedea pe Netflix începând cu 12 decembrie 2025

De: Irina Vlad 09/12/2025 | 23:40
Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români /Foto: Pixabay

Netflix adaugă 20 de seriale și filme noi la serviciul său de streaming în această săptămână. Nu, nu veți avea acces la întreaga bibliotecă HBO Max încă, chiar dacă Netflix a acceptat să cumpere Warner Bros. Discovery. Cu toate acestea, veți avea acces la toate cele șapte sezoane ale serialului „The West Wing”, care anterior era disponibil doar pe HBO Max. Noi am făcut un clasament al celor mai bune 7 filme pe care le poți viziona începând de săptămâna aceasta.

Un film original Netflix este în fruntea clasamentului săptămânii. „Wake Up Dead Man” este al treilea film din franciza Knives Out și, până acum, a primit multe recenzii pozitive. Dacă îl iubiți pe Benoit Blanc, interpretat de Daniel Craig ați așteptat cu nerăbdare acest film Netflix, care va debuta pe serviciul de streaming vineri, 12 decembrie.

”Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” – începând cu 12 decembrie 2025

Nu vă faceți griji. Nu este necesar să fi vizionat cele două filme anterioare din seria Knives Out pentru a vă bucura de acesta. Spre deosebire de filmele Marvel, care necesită ani de studiu pentru a fi înțelese, există un singur personaj care apare și în această poveste, iar trecutul său nu are importanță pentru rezolvarea cazului.

Este vorba despre Benoit Blanc, detectivul particular de renume mondial interpretat de Daniel Craig. În „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, el este chemat la o mică biserică din nordul statului New York, unde Jefferson Wicks (Josh Brolin) tocmai a murit în circumstanțe aparent imposibile.

Principalul suspect? Rev. Jud Duplenticy (Josh O’Connor), un alt preot al bisericii, care a fost ultimul care a fost alături de preotul decedat. Blanc va trebui să colaboreze cu șefa poliției locale, Geraldine Scott, pentru a descoperi cine se află cu adevărat în spatele acestei crime abominabile, alături de o distribuție care include Glenn Close, Kerry Washington, Jeremy Renner, Andrew Scott, Jeffrey Wright și mulți alții.

”Man Vs Baby”- începând cu 11 decembrie 2025

„Man Vs Baby” îl are în rol principal pe Rowan Atkinson în rolul lui Trevor Bingley, un îngrijitor de școală care se ocupă de o vilă dotată cu tehnologie de ultimă generație (vezi seria din 2022 „Man vs. Bee”). El a jurat să nu mai aibă grijă de casele celor bogați până când primește o ofertă de a se ocupa de un penthouse de lux din Londra, în perioada Crăciunului, iar oferta este prea bună pentru a o refuza.

Din păcate pentru Trevor, în ultima zi de școală, nimeni nu vine să ia copilul real care se află în scena nașterii Domnului din școală. Acum, Trevor trebuie să aibă grijă de un copil și de o casă, ceea ce va duce cu siguranță la un dezastru. Dacă vă place comedia lui Rowan Atkinson, bănuiesc că vă va plăcea și această serie de patru episoade.

”Simon Cowell: The Next Act” – începând cu 10 decembrie 2025

Simon Cowell are o carieră lungă și plină de succes. După ce a devenit celebru ca director de casă de discuri, și-a folosit talentul și personalitatea directă pentru a deveni prezentatorul a numeroase emisiuni de concursuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt „American Idol” și „The X Factor”. Acum, Cowell este din nou în căutarea următorului mare succes.

În „Simon Cowell: The Next Act”, șaisprezece băieți se vor îndrepta spre Miami pentru a vedea dacă au ceea ce trebuie pentru a forma următoarea mare trupă de băieți. Având în vedere că printre creațiile anterioare ale lui Cowell se numără trupa One Direction, există șansa ca orice grup pe care îl va forma aici să ajungă rapid la faimă.

”The West Wing” (seasons 1-7) – începând cu 9 decembrie

Dacă nu ați văzut niciodată „The West Wing”, acum aveți ocazia. Acest serial dramatic politic se concentrează pe administrația președintelui (fictiv) al Statelor Unite, Josiah Bartlet (Martin Sheen). Printre membrii cheie ai echipei sale se numără directorul adjunct de comunicare Sam Seaborn (Rob Lowe), secretarul de presă C.J. Cregg (Allison Janney) și șeful adjunct de cabinet Josh Lyman (Bradley Whitford), printre mulți alții.

Dulé Hill  joacă rolul lui Charlie Young, asistentul personal al președintelui Bartlet. El va continua să fie unul dintre protagoniștii din „Psych”, un alt serial excelent. Așadar, dacă vrei să vezi serialul care a făcut atât de mulți actori celebri – în mare parte datorită creatorului serialului, Aaron Sorkin – atunci începe să vizionezi „The West Wing” imediat ce va fi disponibil pe Netflix.

”The Talented Mr. Ripley” – începând cu 13 decembrie 2025

După romanul cu același nume din 1955, „Talentatul domn Ripley” îl are în rolul principal pe Matt Damon în rolul lui Tom Ripley. Tom pare să fie doar prieten cu Dickie (Jude Law), un tip fermecător, dar ascunde ceva mai întunecat. Tom este, de asemenea, un falsificator și imitator expert și, după ce se insinuează în viața glamour a lui Dickie, decide să o adopte ca pe a sa.

Pe tot parcursul filmului, publicul se întreabă dacă Ripley vrea să fie Dickie, să fie alături de Dickie sau să-l distrugă. Există mai multe scene dramatice care vă vor uimi, iar odată ce povestea prinde avânt, nu vă mai dă pace.

”City of Shadows” – începând cu 12 decembrie 2025

„Orașul umbrelor” („Ciudad de sombras” în limba spaniolă) începe cu cadavrul carbonizat al lui Eduard Pintó, găsit atârnat de fațada clădirii emblematice a lui Gaudí din Barcelona, La Pedrera – Casa Milà. Acum, inspectorul Milo Malart (Isak Férriz) a fost chemat înapoi la Mossos d’Esquadra după suspendarea sa pentru insubordonare și are sarcina de a găsi autorul acestui act violent. Totuși, el nu va fi singur, deoarece inspectorul adjunct Rebeca Garrido (Verónica Echegui) îl va însoți la fiecare pas al anchetei.

‘Elmo and Mark Rober’s Merry Giftmas’- începând cu 10 decembrie

În acest episod special de Crăciun, Elmo și gașca din Sesame Street se îndreaptă spre CrunchLabs pentru a petrece „Giftmas” cu fostul inginer NASA devenit YouTuber, Mark Rober. Așteptați-vă la distracție, glume și cel puțin o rachetă din turtă dulce care îl va duce pe Cookie Monster în spațiu.

