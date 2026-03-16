Mirela Vaida a scos din arhiva personală poze de colecție din tinerețe. Cum arăta la 19 ani

Mirela Vaida a împlinit 44 de ani și este recunoscătoare pentru toate lucrurile care i se întâmplă. Aceasta a făcut publice niște fotografii din arhiva personală și a vorbit despre cum se simțea în perioada respectivă. Mai mult decât atât, le-a împărtășit urmăritorilor săi și câteva gânduri despre cum se simte la această vârstă.

Prezentatoarea TV a scos în văzul lumii imagini cu ea cu o diferență între ele de 25 de ani. Ea a postat pe pagina ei de socializare o fotografie din ultima zi la vârsta de 43 de ani, dar și una în care avea doar 19 ani.

Ce spune Mirela Vaida

Vedeta și-a exprimat mulțumirea pentru persoanele din viața ei și a spus că este pregătită să înfrunte provocările care vin odată cu trecerea timpului. Cunoscuta prezentatoare este împăcată și se consideră mult mai încrezătoare:

Au rămas și prietenii — mai puțini, dar buni. Cei care au știut să rămână. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru viața plină pe care mi-a dăruit-o până aici. Astăzi împlinesc 44 de ani. Și, pentru prima dată, simt că nu mai vreau să alerg după viață. Vreau doar să o trăiesc. 44… bine ai venit. Sunt pregătită, a declarat interpreta.

Despre poza în care avea numai 19 ani, aceasta a vorbit cu entuziasm despre momentele în care nu avea griji și credea că totul este roz. Cu înaintarea în vârstă, spune ea, s-au petrecut multe schimbări la care nu s-ar fi așteptat vreodată:

Tocmai absolvisem liceul. Eram în vara de după bacalaureat și de după admiterea la facultate… și, încă, înainte de viață. Aveam părul creț, vise mari și convingerea că lumea întreagă mă așteaptă. Cealaltă a fost făcută ieri. În anii dintre ele am pierdut câte ceva din mine: nebunia și inconștiența frumoasă a tinereții, exuberanța cu care credeam că totul e posibil, multe iluzii, multe visuri și, pe drum, și câțiva prieteni. Dar am câștigat. Am câștigat mai multă încredere, mai multă răbdare, mai multă voință. Am câștigat o familie care îmi dă sens și lumină în fiecare zi. Am pierdut părul creț dar l-a moștenit fiica mea, deci a rămas în familie, a transmis Mirela Vaida, pe Facebook.

Cele mai spectaculoase apariții ale vedetelor la Oscar 2026. Toți ochii au fost pe ele!

Câți bani au ajuns vedetele din România să scoată din buzunar pentru un plin în 2026: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”