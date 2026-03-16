A fost victimă sau agresor? Adonis Live, declarații de ultimă oră după scandalul din București în care l-a agresat pe fratele lui Rareş Ion

De: David Ioan 16/03/2026 | 14:20
Incidentul dintre influencerul american Adonis Live și Darian Ion, fratele lui Rareș Ion, a devenit rapid unul dintre cele mai discutate subiecte din spațiul public românesc, după ce momentul a fost surprins în direct pe TikTok.

Conform relatărilor din presă, Adonis, un creator de conținut american stabilit în București, se afla în Piața Romană în timp ce transmitea live, când Darian s-a apropiat de el.

Fratele lui Rareş Ion, tânărul mort de supradoză, a fost bătut de un influencer american în centrul Bucureştiului.

Sursele arată că între cei doi a izbucnit un conflict care a degenerat în violență, iar Adonis a fost ulterior reținut de poliție. În declarațiile sale pentru presă, acesta a susținut că nu este o persoană violentă și că a reacționat doar după ce ar fi fost provocat, jignit și scuipat.

Întregul moment a fost surprins în direct, pe TikTok

Recent, Adonis a publicat pe Instagram un videoclip în care afirmă că situația a fost prezentată greșit și că, în realitate, el ar fi fost cel atacat. În mesajul său, influencerul spune că procurorii ar considera că agresorul este de fapt victima, lucru pe care el îl contestă.

“Am fost atacat în România. Pentru că eram străin. Procurorii spun că persoana care m-a atacat este de fapt victima.”, afirmă Adonis.

Adonis Live, victimă sau agresor?

În același videoclip, Adonis a citit și declarația pe care Darian ar fi dat-o în timpul procesului:

„În data de februarie 19, 2026, în jurul orei 14, eram în Piaţa Romană, cu iubita mea, Diana. Am observat că în zona gurii de metrou, o persoană populară în mediul online, cu numele de Adonis Live, făcea un live stream. L-am întâmpinat într-o manieră prietenoasă şi am luat parte la transmisia în direct, răspunzându-i la întrebări, pe care mi le adresa în engleză. La un moment dat m-a întrebat de unde sunt. I-am răspuns că sunt din Bucureşti. După ce am început să îi povestesc despre istoria Bucureştiului, pur şi simplu nu-mi mai amitesc nimic.”, a declarat Darian.

Această versiune a lui Darian diferă de cea prezentată de Adonis, care susține că tânărul ar fi devenit agresiv, l-ar fi insultat și l-ar fi scuipat înainte ca altercația să escaladeze.

Presa din România a relatat că incidentul s-a petrecut în plină zi, sub privirile trecătorilor, și că imaginile din live au circulat rapid pe rețelele sociale. În prezent, cazul se află în dezbatere, iar Adonis se află în arest la domiciliu.

