Ioana și Ilie Năstase nu au ajuns la niciun acord! Motivul pentru care avocatul fostului tenismen a cerut amânarea divorțului: „Am fost uimită când am aflat”

De: Loriana Dasoveanu 01/05/2026 | 16:55
Relația dintre Ioana și Ilie Năstase a fost îndelung disputată de presă mai ales după ce bruneta a decis ca anul trecut să înainteze actele de divorț. Cei doi au mai avut tensiuni în căsnicia lor care durează de aproape șapte ani, însă niciodată nu s-a pus problema reală a unui divorț, asta până de curând. Așa cum știm, în decursul anului trecut, fostul tenismen și bruneta au fost la un pas de despărțire, după ce Ioana a depus actele de divorț. Ieri a avut loc un termen în procesul lor de divorț. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Ioana Năstase ne-a spus ce s-a întâmplat atât în sala de judecată, cât și înainte când poliția a sosit la fața locului. 

Ioana și Ilie Năstase nu au ajuns la un consens, așa cum sperau, astfel că procesul de divorț continuă. În urmă cu o zi au avut termen la Tribunalul Constanța, iar ambii soți s-au prezentat în fața instanței pentru a se soluționa divorțul lor. Înainte de a intra în sala de judecată, Ilie Năstase era destul de tensionat din cauza presei și a televiziunilor. A fost chiar nevoie de intervenția organelor de poliție pentru a calma spiritele.

Ioana spune tot ce s-a întâmplat în procesul de divorț cu Ilie Năstase: „Am fost uimită când am aflat”

Ioana și Ilie Năstase au stat în aceeași sală de judecată de la Tribunalul Constanța în decursul zilei de ieri într-un termen al procesului de divorț. Cu toate că au petrecut Paștele împreună, bruneta se ține de cuvânt și continuă procesul de divorț cu fostul tenismen. Deși au încercat să își mai acorde o șansă, se pare că problemele nu s-au rezolvat, dimpotrivă. Atitudinea lui Ilie Năstase ar fi fost cea din trecut, însă a cerut o ultimă șansă în instanță pentru a remedia lucrurile și i s-a acordat.

„Am avut termen în procesul de divorț. Avocatul lui Ilie a cerut amânarea pentru ca Ilie să-și schimbe comportamentul. Ilie și-a recunoscut greșeala și a mai cerut un termen pentru a își revizui atitudinea. Acum rămâne să văd dacă se va adeveri asta sau nu. Nu am discutat ieri absolut nimic, doar și-a recunoscut greșelile”, a povestit Ioana Năstase pentru CANCAN.RO.

Ioana si Ilie Năstase s-au întâlnit în sala de judecată

Ceea ce nu știa Ioana este că înainte de a intra în sala de judecată, ar fi avut loc un conflict între el și presa prezentă la Tribunal. Bruneta este dezamăgită de felul în care încă soțul ei ar fi reacționat.

„Eu nu știu nimic despre comportamentul său de dinainte de a intra în sala de judecată, dar nu am înțeles de ce să se fi comportat așa. Nu înțeleg de ce a avut un astfel de comportament pentru că jurnaliștii își fac meseria, dar a avut acest comportament înainte ca eu să ajung. Eu am fost uimită să când am aflat s-a întâmplat înainte de a intra în sala de judecată pentru că băiatul a vorbit frumos, i-a pus câteva întrebări. Dacă nu voia să răspundă, nu răspundea și gata, nu trebuia să se enerveze. Eu nu am fost martoră la scenă pentru că am ajuns mai târziu decât el”, spune Ioana Năstase pentru CANCAN.RO.

Cu toate că înainte de a intra în sala de judecată, Ilie Năstase ar fi fost extrem de tensonat, lucrurile s-au schimbat în momentul în care a ajuns față în față cu soția lui. Potrivit Ioanei, în timpul interogatoriului, fostul sportiv a avut o atitudine calmă și reținută, semn că prezența soției sale, dar și miza uriașă pentru el, au reușit să-l tempereze.

„La interogatoriu, Ilie a fost ok. Era foarte gânditor, dar nici nu am putut să-l văd foarte bine pentru că stătea în spatele meu. Nu este ușor pentru mine, mai ales că eu nu sunt obișnuită să ajung pe la tribunal, pe la judecătorie, nu este ușor deloc pentru mine care nu am fost învățată cu astfel de lucruri”, a precizat încă soția lui Ilie Năstase.

Bruneta nu se lasă și continuă procesul: „A avut de multe ori ocazia să-și revizuiască atitudinea”

Procesul nu este nici pe departe de a se încheia, iar cei doi vor reveni în fața magistraților, la cererea avocatului fostului tenismen. Ilie Năstase va avea la dispoziție 4 luni și jumătate pentru a-și revizui comportamentul, iar Ioana așteaptă să vadă dacă promisiunile făcute de încă soțul ei vor fi susținute și de fapte concrete. Până atunci însă, procesul continuă.

„Următorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Eu îmi doresc mult să se încheie și să fie ok de acum încolo. Vreau să îl văd că are un comportament frumos, că se comportă cum trebuie. Procesul va continua pentru că astfel de ieșiri cum a avut nu le pot șterge cu buretele. A avut ocazia de multe ori să își revizuiască atitudinea”, a mai spus ea. 

Este dezamăgită de comportamentul încă soțului ei

Cu toate că este o femeie puternică, procesul de divorț și tenisunile cu Ilie Năstase au afectat-o pe brunetă. Ioana spune că niciodată nu s-a așteptat să se ajungă aici, iar criticile publicului o afectează destul de mult.

„Oamenii își dau cu părerea și mă doare sufletul când văd tot felul de discuții. Eu niciodată nu am vrut să devin cunoscută pe spatele lui și mă doare sufletul când văd astfel de discuții, mai ales când nu mă cunosc ca om. Am văzut persoane care au spus: „Dacă nu era domnul Ilie, nu o cunoștea nimeni!”.  Nici nu mi-am dorit acest lucru, dacă aș fi putut să stau să nu se știe de mine absolut deloc, aș fi făcut-o. Dar eu nu vreau să ies în evidență, cu toate că mă sună zilnic lumea să vin în diferite emisiuni, dar nu merg. Eu am fost curată în relații în general, mi-am văzut de treaba mea, în calitate de soție. Mi-aș fi dorit ca mariajul nostru să nu se încheie niciodată, sunt un om statornic, dar nu a fost să fie”, a spus Ioana.

