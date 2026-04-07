Ioana face dezvăluiri neașteptate despre relația cu Ilie Năstase! Divorțează sau nu de celebrul tenismen? “Eu îmi respect angajamentele”

De: Loriana Dasoveanu 07/04/2026 | 13:00
Relația dintre Ioana și Ilie Năstase a fost îndelung disputată de presă mai ales după ce bruneta a decis ca anul trecut să înainteze actele de divorț. Cei doi au mai avut tensiuni în căsnicia lor care durează de aproape șapte ani, însă niciodată nu s-a pus problema reală a unui divorț, asta până de curând. Așa cum știm, în decursul anului trecut, fostul tenismen și bruneta au fost la un pas de despărțire, după ce Ioana a depus actele de divorț. Dar, nici până în momentul de față cei doi nu sunt despărțiți, iar în urmă cu câteva săptămâni, cei doi au fost surprinși împreună la cumpărături. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Ioana Năstase și a aflat care este situația actuală dintre ei. 

Ioana și Ilie Năstase au fost de-a lungul timpului pe primele pagini ale ziarelor care au dezbătut îndelung relația lor tensionată. Cei doi au avut o căsnicie cu mai multe episoade de despărțiri și împăcări, dar și replici tăioase și gelozii. (vezi aici episodul exploziv din fața blocului) În urma acestora, bruneta nu a mai suportat tensiunea și a decis să înainteze divorțul. A luat taurul de coarne și a depus actele în vara anului trecut. Divorțul, însă, nu s-a finalizat nici până acum. Relația lor continuă să ridice semne de întrebare, în condițiile în care au fost surprinși împreună, deși se aflau în plin proces de divorț. Iată ce a dezvăluit Ioana Năstase despre situația actuală dintre ea și fostul tenismen.

Divorțează sau nu Ioana și Ilie Năstase?! „Nu iau decizii pripite”

Deși, din punct de vedere legal, lucrurile sunt încă în desfășurare, la nivel personal situația pare foarte complicată. Declarațiile Ioanei Năstase conturează o relație care nu este complet încheiată, ci mai degrabă aflată într-o zonă de ambiguitate. Așa cum știm, cei doi sunt în plin proces de divorț, însă au fost surprinși împreună la cumpărături. Așadar, întrebată de situația actuală, bruneta a declarat că îi va fi mereu alături fostului tenismen și se va asigura întotdeauna că îi este bine, indiferent de relația lor.

„Am fost văzuți împreună pentru că noi ținem legătura. Dintotdeauna am vrut să știu că el este bine. Să știu că e sănătos, că e mâncat, că e odihnit. Avem o relație frumoasă, indiferent de orice și vom fi unul lângă altul”, a declarat Ioana Năstase.

Ce se întâmplă înte Ioana și Ilie Năstase după ce bruneta a înaintat actele de divorț?!

Întrebată dacă s-a răzgândit în privința divorțului, Ioana a precizat că nu ia decizii pripite și că vrea să lase lucrurile să se așeze de la sine. Aceasta a mai precizat că își respectă promisiunile, dând de înțeles că va continua să aibă grijă de Ilie Năstase din toate punctele de vedere, atât emoțional, cât și personal.

„Nu iau decizii pripite, dar nu vreau să vorbesc acum despre asta. Eu am grijă în continuare să-i fie bine, asta este ceea ce pot spune. El are o siguranță că sunt lângă el, indiferent sub ce formă, eu îmi respect angajamentele. O fac din suflet, tot ceea ce fac, fac din suflet”, a mai spus ea pentru CANCAN.RO.

În urmă cu ceva timp, Ioana a susținut că nu mai locuiește de ceva timp sub același acoperiș cu încă soțul său. Sunt însă vecini, perete-n perete, atât la Constanța, cât și în Capitală.

„Noi nu mai locuim împreună. Dar asta nu înseamnă că nu vorbim sau nu ieșim la o cafea. Personal, eu voi fi mereu lângă el, dacă va avea nevoie. Pot spune doar că și-n București, ca și la Constanța, stăm perete-n perete”, spunea ea.

Rămâne clar că, deși actele de divorț sunt depuse și procesul este în continuare în desfășurare, relația dintre Ioana și Ilie Năstase nu poate fi redusă la alb și negru. Și dacă ei nu pot, de ce să o facem noi?!

