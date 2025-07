Ilie Năstase a făcut scandal în aeroport! Soția lui, Ioana, l-a părăsit pe loc! Ce s-a întâmplat în avion: ”sechestrată” o oră

Ilie Năstase a fost pus pe scandal la aeroport, în timp ce-și aștepta soția revenită dintr-o mini-vacanță în Turcia. Fostul sportiv s-a certat cu angajații firmei de pază, a căror mașină îl incomodau, dar și cu alte persoane care se pare că-l deranjau. La plecare, Ioana a l-a ignorat total, aceasta urcându-se în mașina sa, în timp ce Nasty s-a îndreptat spre automobilul personal pe care-l lăsase în altă parte. Altfel, soția fostului campion a fost „sechestrată” mai bine de o oră, la aterizare, în avionul ale cărui uși nu se deschideau! CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ilie Năstase s-a dat din nou în stambă, miercuri seară, chiar pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. În timp ce-și aștepta soția revenită acasă dintr-o mini-vacanță în Turcia, fostul sportiv s-a certat cu cine a apucat, deranjat fiind, se pare, de cam toți cei ce i-au ieșit în cale.

De furia lui nu au scăpat nici angajații firmei de pază. La un moment dat, aceștia au oprit mașina lângă cea a lui Ilie, cerându-i să se mute, întrucât blocase circulația. Nervos, Nasty a început să claxoneze neîntrerupt, pentru a i se face loc și a fi lăsat în pace.

Ilie Năstase, ignorat de soția sa!

În tot acest timp, așezată pe o bordură unde-și aprinsese o tigară, Ioana a privit spectacolul oferit de soțul său. Apoi, aceasta l-a ignorat total, plecând cu bagaj, cu tot, spre mașina sa. La rându-i, Nasty s-a îndreptat spre automobilul personal pe care-l lăsase în altă parte. Contactată pe marginea acestui subiect, bruneta a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Când am coborât, l-am văzut. Mi-am luat bagajul și am plecat. Nu știu de ce a venit Ilie la aeroport. Știa că oricum eu eram cu mașina mea, de unde m-am dus direct la Constanța. Am schimbat doar câteva vorbe”.

Ioana Năstase, „sechestrată” în avion

Altfel, Ioana Năstase nu ne-a ascuns faptul că a fost nevoită să aștepte nu mai puțin de o oră blocată în avion, la aterizare. Motivul? O ușă a aparatului de zbor nu se mai deschidea.

„Avionul a plecat cam cu o jumătate de oră întârziere. Apoi, când am ajuns, am stat vreo oră să putem coborî, întrucât nu se deschidea o ușă. Nu a fost prea plăcut pentru nimeni”, a adăugat soția fostului campion.

Divorț iminent?

După cum se știe, Ioana Năstase a depus recent actele de divorț la Judecătoria Constanța. Dosarul nu a primit încă temen, dată fiind vacanța magistraților. Iniția, aceasta solicitase desfacerea căsătoriei pe cale amiabilă, la un notar. Doar că soțul său nu s-a prezentat! După un astfel de episod, al cărui protagonist a fost din nou Ilie Năstase, rămâne de văzut dacă soția acestuia va da înapoi. Iar cei doi își vor continua căsnicia ce durează de mai bine de șapte ani.

(CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE RUPE TĂCEREA DUPĂ CE IOANA, SOȚIA LUI, A DEPUS ACTELE DE DIVORȚ: „NOI SUNTEM…”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.