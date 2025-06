Trecut de 70 de ani, Ilie Năstase și-a făcut primul său tatuaj, în urmă cu câțiva ani, în Franța, dar a păstrat totul la secret. Acesta se află la baza degetului și reprezintă numele soției sale, Ioana. Cu umoru-i caracteristic, acesta ne-a dezvăluit și ce i-a zis soției sale după ce s-a tatuat. CANCAN.RO are toate amănuntele.

De mai bine de șapte ani, Ilie Năstase și Ioana trăiesc o iubire ca-n telenovele, cu certuri, dar și dulci împăcări. Recent, aflat în plin proces de divorț, după ce partenera sa a introdus actele la tribunal, fostul mare sportiv spunea despre soția sa că e „femeia vieții lui”, pe care nu vrea să o piardă.

Cu această ocazie, Nasty a făcut o serie de mărturisiri emoționante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, povestind, prin altele, cum Ioana i-a salvat și viața.

Ilie Năstase s-a tatuat pentru prima oară la 71 de ani!

Fostul mare sportiv ne-a vorbit, de asemenea, și despre gestul suprem pe care l-a făcut pentru soția sa. Mai precis, acesta și-a făcut primul său tatuaj, desi e trecut de 70 de ani. Iar până atunci nu concepea să apeleze la așa ceva.

„Pentru nicio femeie nu am făcut asta. Da, am tatuaj cu numele ei, chiar dacă nu mi-a plăcut niciodată să mi fac desene pe piele. E un tatuaj finuț, la baza degetului. Inițial, am vrut să mi-l fac pe lateral, dar mi s-a spus că ar fi foarte dureros, îtrucât se realizează pe os”, a mărturisit fostul campion în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Rămân cu Oana”

Cu umoru-i caracteristic, Ilie Năstase ne-a dezvăluit și ce i-a zis soției sale după ce s-a tatuat cu numele ei, Ioana.

„Dacă mă superi, scot litera I și rămân cu Oana. Dacă și Oana mă supără, acopăr și O-ul și rămâne doar Ana. Iar dacă și Ana face figuri, apoi scot și A-ul și… Mai rămâne doar NA”, i-a spus Ilie soții sale.

Evident, Ioana s-a amuzat teribil de observația soțului său.

„Momit” cu o ciocolată să renunțe la fotbal pentru tenis!

Aflat pe litoral, Ilie Năstase a participat la festivitatea de premiere a micilor fotbaliști prezenți la turneul Kinder Cup, pe stadionul Callatis, din Mangalia. Cu această ocazie, fostul mare campion le-a dezvăluit că el la început a practicat sportul cu balonul rotund. A jucat fotbal, iar de la vârsta de 8 ani a ajuns la tenis, după ce un antrenor l-a convins cu o ciocolată mult mai mare decât cea primită de la instructorul pe care-l avea la fotbal.

„Important este să faceți ceea ce vă place vouă. Și să aveți ambiție să reușiți în domeniul ales. Eu la început am fost la fotbal, dar când am realizat ce mult îmi place tenisul, mi-am urmat visul”, a spus Ilie Năstase.

