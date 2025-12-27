Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”

Alina Pușcău a stârnit valuri cu cele mai recente declarații. Românii, uimiți de ceea ce a spus modelul, au făcut mici căutări pentru a afla adevărul din spate. Așa i-au dat jos ”masca” și au spus că ea nu ar reprezenta nimic în presa din SUA, de fapt. Bianca Drăgușanu a intervenit în controversa momentului și a oferit o reacție. Toate detaliile în articol.

Vă reamintim ce a spus Alina Pușcău despre nume celebre precum Vin Diesel sau Gerald Butler.

„El voia să aibă familie, copii, eu aveam 23 de ani, eram prea mică şi nu mă gândeam să mă căsătoresc şi să fac copii, chiar dacă era vorba de Vin Diesel. Mi-a spus de la început că vrea copii. În Los Angeles locuiam împreună, în casa lui, dar eu călătoream foarte mult. Era şi puţin gelos, pentru că nu puteam sta împreună foarte mult timp, eu fiind mereu pe drumuri.” (…) „I-am dat o palmă (n.r. lui Gerald Butler), încă una, şi l-am luat de cravată şi i-am spus: În viața ta să nu-mi zici mie că sunt idioată!”, a zis Alina Pușcău în cadrul unor podcast-uri.

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’

Ei bine, declarația legată de celebrul Gerald Butler i-a făcut pe români să ridice din sprâncene. Printre cei sceptici s-a regăsit și un bărbat care a făcut o serie de căutari pentru a vedea dacă românca noastră este atât de celebră peste hotare precum declară (VEZI TOT CE A ZIS ÎN VIDEO ATAȘAT).

„Hai să mai râdem și noi. Voi ați auzit de Alina Pușcău? Are tot felul de povești. Atrag atenția că în presa de peste Ocean nu există niciun articol pe tema relației dintre Vin Diesel și ea. Nu vorbește nimeni despre asta. Cum ajung unii așa să mintă în halul ăsta?! Însă ea nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea. E un personaj marginal. Te uiți la ea și te bufnește râsul”, a spus tânărul.

Ei bine, reacția lui amuzantă a stârnit reacții pe TikTok, printre care și cea a Biancăi Drăgușanu. Diva noastră s-a alăturat celor care nu cred nimic din ce spune Alina Pușcău și a comentat:

„Leșin”.

Rămâne de văzut dacă Alina Pușcău va avea ceva de spus despre valul pe care l-a creat pe rețelele de socializare cu afirmațiile ei.

