Acasă » Știri » Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’ pe TikTok: „Nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea”

De: Denisa Iordache 27/12/2025 | 15:32
Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost 'demascată' pe TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Alina Pușcău a stârnit valuri cu cele mai recente declarații. Românii, uimiți de ceea ce a spus modelul, au făcut mici căutări pentru a afla adevărul din spate. Așa i-au dat jos ”masca” și au spus că ea nu ar reprezenta nimic în presa din SUA, de fapt. Bianca Drăgușanu a intervenit în controversa momentului și a oferit o reacție. Toate detaliile în articol. 

Vă reamintim ce a spus Alina Pușcău despre nume celebre precum Vin Diesel sau Gerald Butler. 

„El voia să aibă familie, copii, eu aveam 23 de ani, eram prea mică şi nu mă gândeam să mă căsătoresc şi să fac copii, chiar dacă era vorba de Vin Diesel. Mi-a spus de la început că vrea copii. În Los Angeles locuiam împreună, în casa lui, dar eu călătoream foarte mult. Era şi puţin gelos, pentru că nu puteam sta împreună foarte mult timp, eu fiind mereu pe drumuri.”  (…)

„I-am dat o palmă (n.r. lui Gerald Butler), încă una, şi l-am luat de cravată şi i-am spus: În viața ta să nu-mi zici mie că sunt idioată!”, a zis Alina Pușcău în cadrul unor podcast-uri.

Cum a reacționat Bianca Drăgușanu după ce Alina Pușcău a fost ‘demascată’

Ei bine, declarația legată de celebrul Gerald Butler i-a făcut pe români să ridice din sprâncene. Printre cei sceptici s-a regăsit și un bărbat care a făcut o serie de căutari pentru a vedea dacă românca noastră este atât de celebră peste hotare precum declară (VEZI TOT CE A ZIS ÎN VIDEO ATAȘAT).

„Hai să mai râdem și noi. Voi ați auzit de Alina Pușcău? Are tot felul de povești. Atrag atenția că în presa de peste Ocean nu există niciun articol pe tema relației dintre Vin Diesel și ea. Nu vorbește nimeni despre asta. Cum ajung unii așa să mintă în halul ăsta?! Însă ea nu e o mare vedetă în SUA, nu știe nimeni despre ea. E un personaj marginal.  Te uiți la ea și te bufnește râsul”, a spus tânărul. 

Ei bine, reacția lui amuzantă a stârnit reacții pe TikTok, printre care și cea a Biancăi Drăgușanu. Diva noastră s-a alăturat celor care nu cred nimic din ce spune Alina Pușcău și a comentat: 

„Leșin”.

Reacția Biancăi Drăgușanu
Reacția Biancăi Drăgușanu

Rămâne de văzut dacă Alina Pușcău va avea ceva de spus despre valul pe care l-a creat pe rețelele de socializare cu afirmațiile ei. 

CITEȘTE ȘI: 

Cum a pierdut Alina Pușcău un 1 milion de dolari din cauza unui bărbat: „Multe fete fac chestia asta” 

Suma colosală încasată de Alina Pușcău pentru a poza în Playboy America! „Cred că am fost prima și ultima româncă de pe copertă” 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”
Știri
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV…
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
Știri
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență convocat de Ministerul Mediului
Mediafax
Episod de iarnă severă în România: concluziile ședinței Comitetului ministerial pentru situații de...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu
Adevarul
Astrolog: 2026 va fi „mult mai greu" decât 2025 pentru România. „Puneți niște...
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe front, luptând pentru Kiev
Digi24
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a murit pe...
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Mediafax
O măgăriță este vedeta Operei din New York. Agent: „Este fabuloasă”
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din Ucraina
Digi 24
Arhitecții Teoriei haosului: Cum folosesc experții pro-Kremlin turbulențele geopolitice pentru a justifica războiul Rusiei din...
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior am obținut și acest drept”
Digi24
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte: „Ulterior...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul ...
Câte ore pe zi muncește Luca Zvaleni, câștigătorul „Chefi la cuțite” sezonul 16, în restaurantul Le Louis XV din Monaco: „Nu știu dacă e legal”
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: ...
Azteca știe cum să-și răsfețe iubita „la nivel mare”. Moș Crăciun a primit instrucțiuni clare: cadouri „puternice” pentru Dana
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea ...
Cântăreața care urlă de durere după moartea lui Ion Drăgan. Mesajul crunt de adio: „Ai fost jumătatea mea mai bună”
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni ...
Test de inteligență | Câți de 9 sunt în această imagine, de fapt? Doar 1 dintre 1.000 de oameni răspunde corect
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Apare un nou tip de concediu plătit pentru angajații din România. Cine o să poată beneficia de el
Vezi toate știrile
×