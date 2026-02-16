Acasă » Știri » Vlad Gherman și Oana Moșneagu, pregătiți să își mărească familia: „O să fie un tătic foarte drăgălaș”

16/02/2026 | 23:17
Vlad Gherman și Oana Moșneagu, pregătiți să își mărească familia. Foto: Instagram

Oana Moșneagu și Vlad Gherman par să traverseze una dintre cele mai armonioase perioade din viața lor, atât pe plan profesional, cât și în ceea ce privește relația de cuplu.

Cei doi actori se bucură de proiecte stabile în televiziune și film, iar viața lor personală continuă să atragă atenția publicului, fiind considerați un cuplu solid și admirat în industria de divertisment.

În ultima perioadă, interesul fanilor s-a concentrat asupra posibilității ca cei doi să își mărească familia. Subiectul a revenit în atenție după ce Oana Moșneagu a vorbit deschis despre planurile lor de viitor și despre dorința de a deveni părinți.

Actrița a explicat că atât ea, cât și soțul său, se simt pregătiți pentru un astfel de pas, iar discuțiile despre copii nu sunt deloc noi în relația lor.

Vlad Gherman şi Oana Moşneagu. Foto: Instagram

De asemenea, Oana Moșneagu a dezvăluit că Vlad Gherman își dorește de foarte mult timp să devină tată, iar această dorință a fost prezentă încă din adolescență.

„Vlad e pregătit de ani de zile să devină tătic. Mie mi-a zis că din adolescență visează la momentul ăsta. Vlad este un familist de când avea 20 de ani. Știu că vrea să devină tătic și că își dorește și că o să vină momentul ăsta la un moment dat. Și o să fie un tătic foarte drăgălaș!”, a mărturisit Oana Moșneagu.

Oana Moşneagu are numai cuvinte de laudă pentru şotul său

Declarațiile actriței subliniază nu doar dorința lui Vlad Gherman de a avea copii, ci și încrederea sa în capacitatea acestuia de a fi un părinte implicat. Oana îl descrie ca pe un partener responsabil, atent și prezent în viața de zi cu zi, calități care, în opinia ei, îl recomandă pentru rolul de tată.

Mai mult, actrița a vorbit și despre modul în care Vlad contribuie la echilibrul lor familial, preluând constant sarcini și responsabilități.

„Vlad se descurcă din ce în ce mai bine și e din ce în ce mai responsabil, preia acasă din ce în ce mai multe responsabilități! Îmi doresc să fim sănătoși și să avem resurse, energie și răbdare și să avem cât mai multe momente frumoase împreună”, a mai spus vedeta.

