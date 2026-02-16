Acasă » Știri » Ileana Sterp și Mama Geta, nemulțumite de cadourile primite de la Daniela și Culiță Sterp? Reacția lor spune tot: „La batjocură”

Ileana Sterp și Mama Geta, nemulțumite de cadourile primite de la Daniela și Culiță Sterp? Reacția lor spune tot: „La batjocură”

De: David Ioan 16/02/2026 | 22:49
Ileana Sterp și Mama Geta, nemulțumite de cadourile primite de la Daniela și Culiță Sterp? Reacția lor spune tot

Culiță Sterp și Daniela s-au întors acasă după o lună petrecută în Asia alături de copiii lor. Oprind până în Dubai înainte de a se întoarce în ţară, cei doi au cumpărat câteva cadouri pentru mama lui Culiţă, Geta și pentru sora sa, Ileana.

Momentul în care le-au oferit darurile a devenit rapid viral, nu doar pentru reacțiile celor două, ci și pentru comentariile savuroase ale publicului.

Ileana Sterp și Mama Geta, nemulțumite de cadourile primite

Deși intenția lui Culiță și a Danielei a fost una bună, reacțiile familiei nu au fost deloc pe măsura așteptărilor. Ileana a spus direct ceea ce gândea, afirmând că „zici că le-ai luat la batjocură”, iar mama Geta nu părea nici ea prea încântată.

Culiță a încercat să destindă atmosfera cu glume, spunându-i mamei sale:

„Doamna preoteasă, ia leagă-te cu asta la brâu. I-am adus și eu haine din Dubai. Să fie bune și la anul cum mi-ai luat și tu când eram mic”.

Însă nici măcar copiii nu au reușit să îndulcească momentul. Milan, întrebat cum îi stă bunicii, a răspuns scurt:

„Urât”.

Culiță a continuat să glumească, dar reacțiile au rămas aceleași:

„I-am adus și eu cadouri din Dubai și uite că face figuri că nu-s bune”.

Publicul a reacționat imediat, iar comentariile au fost pe măsura scenei. Mulți au observat tensiunea dintre mama Geta și Daniela, unii spunând direct:

„Mama Geta are ce are cu Daniela că a fost ideea ei”.

Alții au privit momentul ca pe o scenă de comedie:

„Sunteți minunați! Am râs cu lacrimi”.

Reacția lor spune tot

De asemenea, sinceritatea lui Milan a devenit rapid subiect de discuție, fiind remarcată în repetate rânduri:

„Ce sincer a fost Milan”, „Copilul, sincer”, „Copiii spun adevărul”.

Pe de altă parte, unii au criticat reacția Ilenei, considerând-o exagerată:

„Remarca cu le-ai luat la batjocură nu își avea rostul. Gestul contează!.Doar o părere”.

Alții au glumit pe seama Danielei:

„Te-ai răzbunat, Daniela!”

Au existat și comentarii despre copii:

„Ce mare e David, dar ce sincer e Milan”, „Ce frumusețe de băiat are Iancu! Să îi trăiască, să fie sănătos”.

Unele reacții au vizat chiar cadourile:

„Vrei să le faci araboaice”,

Alții au apreciat rochiile:

„Sunt foarte frumoase rochiţele”, „E foarte frumoasă rochia”.

Au existat și voci care au văzut totul ca pe un moment de familie transformat într-o comedie:

„Îi stă drăguț! Cu siguranță este un pamflet amuzant și vă bucurați cu toții ca v-ați revăzut din nou”.

CITEŞTE ŞI: Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu o carte cu povestea vieții mele”

Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie

×