Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie

Mama Geta a dat tot din casă! Mai exact, din bucătărie, asta deoarece CANCAN.RO a stat de vorbă cu mama fraților Sterp, care ne-a dezvăluit secretul preparatelor delicioase. Știe toată lumea că este o gospodină desăvârșită, așadar, luați notițe!

Mama lui Culiță Sterp spune lucrurilor pe nume, o ciorbă bună nu se face pe fugă, ci la foc domol, cu răbdare, multă dragoste, dar și ingrediente bine alese, bio, pentru ca la final să ne bucurăm de gustul de odinioară.

Mama Geta ne spune că găina trebuie nepărat să fie crescută la curte, nu cumpărata din supermarketuri, iar secretul, pe care puțini îl știu este zeama de varză, adăugată la final.

Am aflat secretul bine păstrat al mamei Geta

Cine o urmărește pe mama lui Culiță Sterp pe rețelele de socializare, e familiarizat cu tot felul de preparate delicioase pe care le postează. Astăzi, mama Geta a împărtășit cu noi rețeta unei ciorbe „ca la mama acasă”.

Porția e cam pentru 10 persoane. Ne trebuie o găină de casă, neapărat, știți cum se spune, găina bătrână face zeama bună. Apoi o țelină potrivită, două rădăcini de păstârnac, două de pătrunjel, doi morcovi, două cepe, vreo 5-6 cartofi, un borcan de roșii decojite în bulion, făcut de mine, tăiței de casă, pe care îi aveam făcuți, verdeață, sare, piper, iar secretul e zeama de varză, un ibric de zeamă de varză, pus spre final. Tăițeii i-am fiert separat și când au fost gata toate legumele fierte, i-am pus. Toată ciorba asta durează cam 3 ore, în total, pentru că trebuie pusă prima dată găina la fiert, apoi când e pe jumate fiartă, să intre furculița în ea, să nu fie prea moale, apoi se adaugă legumele. Apoi se mai ține pe foc jumătate de oră. Legumele nu le-am călit, le-am pus direct acolo, pentru că găina e deja grasă, și lasă grăsime, nu trebuiesc călite legumele în ulei. Iar la final zeama de varză și o mână generoasă de verdeață, pătrunjel, țelină, ce are fiecare în casă, a spus mama Geta pentru CANCAN.RO.

