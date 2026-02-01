Acasă » Exclusiv » Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie

Am „descusut-o” pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie

De: Andrei Iovan 01/02/2026 | 14:57
Am descusut-o pe mama Geta și am aflat tot! Mama lui Culiță Sterp ne-a dezvăluit secretul păstrat cu sfințenie
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Mama Geta a dat tot din casă! Mai exact, din bucătărie, asta deoarece CANCAN.RO a stat de vorbă cu mama fraților Sterp, care ne-a dezvăluit secretul preparatelor delicioase. Știe toată lumea că este o gospodină desăvârșită, așadar, luați notițe! 

Mama lui Culiță Sterp spune lucrurilor pe nume, o ciorbă bună nu se face pe fugă, ci la foc domol, cu răbdare, multă dragoste, dar și ingrediente bine alese, bio, pentru ca la final să ne bucurăm de gustul de odinioară.

Mama Geta a dat tot din casă/ sursă foto: Instagram

Mama Geta ne spune că găina trebuie nepărat să fie crescută la curte, nu cumpărata din supermarketuri, iar secretul, pe care puțini îl știu este zeama de varză, adăugată la final.

Am aflat secretul bine păstrat al mamei Geta

Cine o urmărește pe mama lui Culiță Sterp pe rețelele de socializare, e familiarizat cu tot felul de preparate delicioase pe care le postează. Astăzi, mama Geta a împărtășit cu noi rețeta unei ciorbe „ca la mama acasă”.

Porția e cam pentru 10 persoane. Ne trebuie o găină de casă, neapărat, știți cum se spune, găina bătrână face zeama bună. Apoi o țelină potrivită, două rădăcini de păstârnac, două de pătrunjel, doi morcovi, două cepe, vreo 5-6 cartofi, un borcan de roșii decojite în bulion, făcut de mine, tăiței de casă, pe care îi aveam făcuți, verdeață, sare, piper, iar secretul e zeama de varză, un ibric de zeamă de varză, pus spre final. Tăițeii i-am fiert separat și când au fost gata toate legumele fierte, i-am pus.

Mama Geta împreună cu Getuța și Ilana Sterp. (sursă - social media).
Mama Geta și-a dezvăluit secretele (sursă – social media).

Toată ciorba asta durează cam 3 ore, în total, pentru că trebuie pusă prima dată găina la fiert, apoi când e pe jumate fiartă, să intre furculița în ea, să nu fie prea moale, apoi se adaugă legumele. Apoi se mai ține pe foc jumătate de oră. Legumele nu le-am călit, le-am pus direct acolo, pentru că găina e deja grasă, și lasă grăsime, nu trebuiesc călite legumele în ulei. Iar la final zeama de varză și o mână generoasă de verdeață, pătrunjel, țelină, ce are fiecare în casă, a spus mama Geta pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘICât costă acum pastrama de oaie vândută de mama Geta. Motivul pentru care a majorat prețul cu 20 de lei

NU RATA – Mama Geta a comis-o iar! Ce a putut să spună în fața tuturor? Daniela Iliescu a reacționat imediat

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici și mini-bustiere
Exclusiv
Atenție! Intră în acțiune mulatele showbiz-ului! Ramona Olaru, Alexia Eram și Iuliana Pepene s-au dezlănțuit, în colanți obraznici…
Ritm, precizie și joc de glezne marca „Moșu'”! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring
Exclusiv
Ritm, precizie și joc de glezne marca „Moșu'”! Leonard Doroftei a rezolvat situația, mai ceva ca-n ring
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A...
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei mai bune prietene. „Totul a ieșit la iveală. Așa ceva nu se face!”
Adevarul
Căsătorită, fosta tenismenă de elită și-a făcut publică relația amoroasă cu soțul celei...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Click.ro
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
Digi24
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de...
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
go4it.ro
Top 3 filme cu gangsteri, alese de actorul Edward Norton. Surpriza de pe listă
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
Gandul.ro
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la ...
Orașul din România în care poți cumpăra cu 18.500 € un apartament mobilat și utilat. Este la etajul 2 și are 54 m²
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service
Avertismentul lui Titi Aur pentru șoferi. Ce nu trebuie să faci iarna pentru a nu ajunge la service
O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri
O nouă „lovitură” în dosarul Mario! Rudele victimei cer despăgubiri
Ce salariu are o secretară de primărie. Cât câștigă cu tot cu sporuri și bonusuri
Ce salariu are o secretară de primărie. Cât câștigă cu tot cu sporuri și bonusuri
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în ...
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Pensionarii din aceste orașe din România primesc 550 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Pensionarii din aceste orașe din România primesc 550 lei în plus la pensie. Cine se încadrează
Vezi toate știrile
×