Cât costă acum pastrama de oaie vândută de mama Geta. Motivul pentru care a majorat prețul cu 20 de lei

Mama Geta este bine cunoscută pentru produsele sale. Aceasta are o afacere cu care face bani frumoși, căci are multe comenzi și abia le mai face față. Însă, cei care își doresc să guste din faimoasa pastramă a mamei Geta trebuie să știe că acum o să fie nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar. Mama lui Culiță Sterp a crescut prețul.

Frații Sterp sunt în lumina reflectoarelor de ceva timp. Dacă băieții familiei se concentrează momentan pe viața publică, Geta, sora celor doi, stă departe de camerele de filmat și se ocupă de afacerea familiei, alături de mama ei. Cele două au grijă de stână, dar și de toate preparatele care ies de acolo. Acestea se laudă cu o pastramă de oaie ca la carte, așa că de curând au crescut prețul.

Cât costă pastrama de oaie vândută de mama Geta

Afacerea familiei Sterp este ținută cu mână de fier de Geta. Aceasta lucrează la stână de dimineața până seara și are grijă ca totul să se desfășoare așa cum trebuie. De asemenea, tânăra este implicată și în procesul de producție și spune că face o pastramă de oaia incredibilă.

Mulți sunt cei care vor să guste din preparatele pregătite de Geta și de mama sa, însă toți aceștia trebuie să știe că acum prețul a crescut. Tânăra a anunțat în mediul online că tocmai ce a majorat prețul cu 20 de lei. Dacă până acum pastrama se vindea cu 70 de lei kilogramul, de acum doritorii vor trebui să scoată din buzunar 90 de lei pentru ea.

„Avem comenzi foarte multe. E un proces lung. Pentru că am văzut că sunt câțiva pe aici care m-au luat la rost că vând pastrama cu 70 de lei kilogramul, o să o vindeam cu 90 de lei kilogramul. Este de lucru… să crești animalele, să prepari pastrama”, a spus Getuța în mediul online.

De asemenea, în completare, mama Geta a susținut și ea creșterea de preț, spunând cu siguranță ca pastrama lor merită 90 de lei. Mama Geta spune că este una dintre cele mai bune care se găsesc în România.

„Carnea este lăsată trei zile la macerat, pentru a se frăgezi temeinic, după care este unsă cu un amestec de condimente, cu usturoi mult, cimbru, boia dulce și sare”, a spus și mama Geta.

