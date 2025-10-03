Acasă » Știri » Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream”

Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream”

De: Andreea Stăncescu 03/10/2025 | 21:14
Ce a pățit Culiță Sterp, chiar înainte de a cânta alături de Carmen de la Sălciua: “Muream”
Culiță Sterp, probleme în Italia / FOTO: Facebook
Înainte de a susține concertul alături de fosta sa soție, Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp a avut parte de o experiență mai puțin plăcută în drumul către eveniment. Artistul a povestit fanilor că drumul cu trenul nu a fost deloc așa cum se aștepta și a fost dezamăgit de cele întâmplate.

Culiță Sterp are mai multe concerte în această perioadă și este mereu pe drumuri. Cântărețul a avut parte de o întâmplare neașteptată în timp ce se ducea la evenimentul unde urma să fie alături de Carmen de la Sălciua, fosta lui soție. El a ales să călătorească cu trenul pentru a ajunge în localitatea unde era programat spectacolul, însă experiența nu a fost pe măsura așteptărilor.

Cântărețul a povestit urmăritorilor săi despre întâmplarea petrecută pe drum. Călătoria, deși rapidă și confortabilă la prima vedere, a venit cu un mare inconvenient și anume lipsa serviciilor. Culiță Sterp a povestit că, timp de șapte ore, nimeni nu a trecut să ofere apă sau mâncare pasagerilor.

„Mi-ați spus să vă anunț care e experiența cu trenul în Italia. Ei bine, e foarte bine pentru că merge destul de repede și e confortabil. Problema e că nu vine nimeni s te întrebe dacă îți este foame, dacă îți este sete. Şapte ore stăteam…dacă nu ne luam apă, muream”, a spus Culiță, într-un video postat pe contul său de pe TikTok.

Ce a spus Carmen de la Sălciua despre colaborarea cu fostul soț

Carmen de la Sălciua a afirmat că a acceptat să colaboreze din nou pe scenă cu fostul soț, Culiță Sterp.  Artista a subliniat că trecutul a rămas în urmă, fiecare are propria viață și familie, iar timpul a vindecat conflictele și scandalurile din trecut.

”Organizatorul din Germania cu care noi colaborăm încă de la începuturile noastre s-a gândit să facă ceva inedit. Ne-a propus fiecăruia – dacă suntem de acord – să urcăm pe scenă într-un concert. Ambii am fost de acord.

Eu nu am vorbit cu fostul soț nimic, am vorbit doar cu organizatorul. El ne-a propus detaliile. Ne-am înțeles și la preț, în toate. Am zis de ce nu, pentru că oricum lucrurile sunt deja vindecate. Noi, fiecare avem viața noastră, familia noastră. Suntem destul de evoluați emoțional ca să putem să ne strângem mâna și să mergem mai departe.

Au fost și destule scandaluri, dar tot ce pot spune vizavi de aceste scandaluri este că mă bucur că am rămas discretă în acele momente și că nu am spus nimic nelalocul lui. Mă gândeam că timpul va vindeca și așa s-a întâmplat. Timpul a vindecat orice urmă de scandal”, a spus Carmen de la Sălciua în cadrul unei emisiuni TV.

CITEȘTE ȘI: Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp s-au împăcat la 6 ani de la divorț! Oare ce va spune Daniela când îi va vedea împreună, pe scenă?

