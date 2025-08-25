Mama Geta a comis-o iar! Ce a putut să spună în fața tuturor? Daniela Iliescu a reacționat imediat

Mama Geta, din nou în centrul atenției! Cum a reușit să stârnească reacții cu preferințele sale pentru nurori.

În lumea showbizului românesc, fiecare apariție și fiecare gest al membrilor familiilor cunoscute ajunge rapid sub lupa publicului. De data aceasta, Mama Geta, mereu sinceră și fără perdea, a devenit subiect de discuție după ce a făcut o alegere aparent nevinovată, dar interpretată ca fiind o nouă „gaură” în relațiile de familie.

Ce a putut să spună mama Geta în fața tuturor?

Situația a pornit de la un moment, transformat într-o adevărată scenă publică prin intermediul rețelelor de socializare. Mama Geta, cu renumele ei de a spune mereu ceea ce gândește, a ținut să își exprime aprecierea pentru una dintre nurorile sale, lăudând-o pentru priceperea în bucătărie și pentru hărnicia dovedită. Așa cum se întâmplă adesea, cuvintele alese și tonul entuziast au fost interpretate de urmăritori ca o diferențiere clară între nurori, ceea ce a generat imediat reacții.

„Cea mai harnică și mai frumoasă noră o am pe Denisa. Uitați ce o făcut aici, supă cu tăieței. Deci, aici o făcut pireu și un chec. Ia uitați ce chec frumos o făcut. Dumnezeu să îi dea sănătate! Ce norocoasă sunt cu așa noră!”, a spus mama Geta.

Deși familia a fost mereu percepută ca unită, astfel de episoade arată că rivalitatea discretă dintre nurori poate fi ușor alimentată chiar de cele mai mici gesturi. Publicul a observat că Mama Geta pare să evidențieze mai des meritele Denisei, oferindu-i astfel un loc privilegiat în ochii ei.

În același timp, Daniela Iliescu, soția lui Culiță, nu a rămas în umbră. Prezentă și implicată în viața de familie, ea a lăsat un comentariu la postarea soacrei, așa mai cu simțul umorului. Totuși, în astfel de situații, diferențierea involuntară poate crea o tensiune subtilă. Mai ales că î trecut Daniela și mama Geta au avut mai multe lucruri de împărțit și au fost adesea într-o tensiune.