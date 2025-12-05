Acasă » Știri » S-a terminat pentru Laura Codruța Kovesi. După 6 ani, va fi înlocuită la conducerea Parchetului European

S-a terminat pentru Laura Codruța Kovesi. După 6 ani, va fi înlocuită la conducerea Parchetului European

De: David Ioan 05/12/2025 | 15:04
S-a terminat pentru Laura Codruța Kovesi. După 6 ani, va fi înlocuită la conducerea Parchetului European
Cine va fi noul procuror-șef european după Kovesi?

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European se apropie de final, iar instituțiile europene au început procedura de selecție pentru viitorul procuror-șef. Primele voturi din Parlamentul European indică un favorit clar.

Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a evaluat candidații, iar Andres Ritter a obținut 46 de voturi, mult peste ceilalți competitor.

Cine va fi noul procuror-șef european

Stefano Castellani are 11 voturi, Emilio Jesus Sanchez Ulled  are 7 voturi, iar Ingrid Maschl-Clausen are doar 4 voturi. Rezultatul arată susținerea puternică pentru procurorul german, apreciat pentru experiența sa și pentru capacitatea de a gestiona dosare complexe cu impact asupra bugetului Uniunii Europene.

Deși votul final nu a avut loc, preferința exprimată la nivelul comisiei reprezintă un reper important pentru etapele următoare. Numirea procurorului-șef european se face prin acord între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, iar votul în plen este programat pentru începutul anului 2026.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Laura Codruţa Kovesi, procuror-șef la Parchetul European. Foto: Facebook

Parchetul European (EPPO), creat în 2021, are misiunea de a investiga și urmări penal infracțiuni ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene: fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro, deturnări de fonduri europene, corupție și alte infracțiuni economice grave.

Structura EPPO include procurori europeni din fiecare stat participant, reuniți în Colegiul de la Luxemburg, coordonat de procurorul-șef. În fiecare stat membru activează procurori delegați, care desfășoară anchetele la nivel național.

Kovesi se apropie de finalul mandatului

Laura Codruța Kovesi conduce EPPO din octombrie 2019, iar mandatul său se încheie la 31 octombrie 2026. Până atunci, ea își va continua activitatea, asigurând stabilitatea instituției.

Andres Ritter are un parcurs profesional solid: procuror în Germania din 1995, procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară din 2008 și, între 2013 și 2020, șef al Biroului pentru infracțiuni economice și securitate cibernetică din Rostock. Acesta este implicat şi în structuri internaționale și activ în analiza dreptului penal european.

Până la finalizarea procedurii, conducerea EPPO rămâne esențială pentru credibilitatea luptei împotriva fraudelor din Uniunea Europeană.

CITEŞTE ŞI: Laura Kovesi, lovitură fără precedent la Parchetul European. A suspendat-o și a lansat o anchetă istorică

Cum a fost surprinsă Laura Codruța Kovesi pe străzile Bucureștiului. Detaliul care l-a frapat pe un politician român: „Doamnă, e normal?”

Tags:
Iți recomandăm
Ce reprezintă crucifixul de pe sicriul lui Artan? Semnificația profundă a simbolului
Știri
Ce reprezintă crucifixul de pe sicriul lui Artan? Semnificația profundă a simbolului
Imagini de coșmar după fenomenele meteo extreme! Mai multe școli au fost închise, în Grecia
Știri
Imagini de coșmar după fenomenele meteo extreme! Mai multe școli au fost închise, în Grecia
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A murit actorul care ne-a marcat copilăria. Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din Mortal Kombat, ...
A murit actorul care ne-a marcat copilăria. Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din Mortal Kombat, s-a stins la 75 de ani
Ce reprezintă crucifixul de pe sicriul lui Artan? Semnificația profundă a simbolului
Ce reprezintă crucifixul de pe sicriul lui Artan? Semnificația profundă a simbolului
Imagini de coșmar după fenomenele meteo extreme! Mai multe școli au fost închise, în Grecia
Imagini de coșmar după fenomenele meteo extreme! Mai multe școli au fost închise, în Grecia
Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele ...
Tatăl lui Meghan Markle se zbate între viață și moarte! Medicii i-au amputat deja un picior: ”Următoarele zile sunt critice”
Decorul de Crăciun al Melaniei Trump dă internetul peste cap! Americanii s-au crucit când au văzut ...
Decorul de Crăciun al Melaniei Trump dă internetul peste cap! Americanii s-au crucit când au văzut cu ce a împodobit Casa Albă
Tensiune la Marea Neagră. Posibile mine marine, observate aproape de mal
Tensiune la Marea Neagră. Posibile mine marine, observate aproape de mal
Vezi toate știrile
×