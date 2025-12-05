S-a terminat pentru Laura Codruța Kovesi. După 6 ani, va fi înlocuită la conducerea Parchetului European

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European se apropie de final, iar instituțiile europene au început procedura de selecție pentru viitorul procuror-șef. Primele voturi din Parlamentul European indică un favorit clar.

Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a evaluat candidații, iar Andres Ritter a obținut 46 de voturi, mult peste ceilalți competitor.

Cine va fi noul procuror-șef european

Stefano Castellani are 11 voturi, Emilio Jesus Sanchez Ulled are 7 voturi, iar Ingrid Maschl-Clausen are doar 4 voturi. Rezultatul arată susținerea puternică pentru procurorul german, apreciat pentru experiența sa și pentru capacitatea de a gestiona dosare complexe cu impact asupra bugetului Uniunii Europene.

Deși votul final nu a avut loc, preferința exprimată la nivelul comisiei reprezintă un reper important pentru etapele următoare. Numirea procurorului-șef european se face prin acord între Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, iar votul în plen este programat pentru începutul anului 2026.

Parchetul European (EPPO), creat în 2021, are misiunea de a investiga și urmări penal infracțiuni ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene: fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro, deturnări de fonduri europene, corupție și alte infracțiuni economice grave.

Structura EPPO include procurori europeni din fiecare stat participant, reuniți în Colegiul de la Luxemburg, coordonat de procurorul-șef. În fiecare stat membru activează procurori delegați, care desfășoară anchetele la nivel național.

Kovesi se apropie de finalul mandatului

Laura Codruța Kovesi conduce EPPO din octombrie 2019, iar mandatul său se încheie la 31 octombrie 2026. Până atunci, ea își va continua activitatea, asigurând stabilitatea instituției.

Andres Ritter are un parcurs profesional solid: procuror în Germania din 1995, procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară din 2008 și, între 2013 și 2020, șef al Biroului pentru infracțiuni economice și securitate cibernetică din Rostock. Acesta este implicat şi în structuri internaționale și activ în analiza dreptului penal european.

Până la finalizarea procedurii, conducerea EPPO rămâne esențială pentru credibilitatea luptei împotriva fraudelor din Uniunea Europeană.

