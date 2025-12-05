Imagini de coșmar după fenomenele meteo extreme! Mai multe școli au fost închise, în Grecia

Imagini de coșmar în Grecia, acolo unde furtuna Byron a provocat haos și distrugeri pe scară largă. Străzi inundate, copaci rupți, drumuri blocate și mii de oameni izolați sunt doar câteva dintre efectele fenomenului extrem care a lovit țara. În mai multe regiuni, autoritățile au emis cod roșu, iar școlile au fost închise, în timp ce populația a fost avertizată să nu iasă din locuințe decât în caz de urgență.

Grecia se confruntă în aceste zile cu fenomene meteo extreme, iar autoritățile au emis avertizări severe, mai exact cod roșu, în sudul și estul țării. Situația este atât de gravă încât numeroase instituții de învățământ au suspendat cursurile, iar populația a fost rugată să evite deplasările care nu sunt absolut necesare.

În ultimele 24 de ore, pompierii au fost solicitați în sute de situații de urgență. Echipele de intervenție au salvat zeci de persoane aflate în pericol și au efectuat peste 100 de operațiuni de evacuare și pompare a apei din locuințe sau zone inundate.

Furtuna Byron a făcut prăpăd în Grecia

Furtuna Byron, fenomenul meteo care provoacă haos în Grecia, a lovit în special zona Attica, inclusiv capitala Atena, Peloponezul și Insulele Ionice. În Atena, străzile s-au transformat în cursuri de apă, locuințele au fost inundate, copacii s-au prăbușit pe carosabil, iar principalele artere rutiere au fost blocate. Ca măsură de siguranță, toate școlile din regiune au fost închise.

Aceeași situație se înregistrează și în localitățile Katerini, Rodos, Kasos, Evrotas și Monemvasia, unde autoritățile au decis trecerea temporară la cursuri online, conform publicației Kathimerini.

Autostrada Atena – Corint a fost parțial blocată din cauza alunecărilor de teren și a acumulărilor mari de apă, ceea ce a îngreunat circulația. Totodată, angajații din sectorul public care nu pot ajunge la serviciu din cauza condițiilor meteo nu vor fi penalizați, după cum a transmis Ministerul de Interne.

Forțele de intervenție precum pompieri, armată și protecție civilă se află în alertă maximă. Populația a primit peste 100 de mesaje de urgență prin sistemele naționale de avertizare, iar cetățenilor li se recomandă să rămână în case.

CITEȘTE ȘI: Ninge în România de Moș Nicolae, conform AccuWeather. Zonele în care va fi zăpadă ca în povești, pe 5-6 decembrie 2025

Ciclonul european Cassio face ravagii în Europa! România, afectată și ea de efectele fenomenului extrem