Ce reprezintă crucifixul de pe sicriul lui Artan? Semnificația profundă a simbolului

De: Andreea Stăncescu 05/12/2025 | 15:25
Astăzi, lumea muzicală îl conduce pe ultimul drum pe Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, care a murit pe 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. La slujba de înmormântare s-a putut observa că pe sicriul artistului a fost așezat un crucifix, un simbol cu o semnificație profundă.

Vestea că Artan a murit a adus multă tristețe atât pentru familie, cât și pentru cei care l-au cunoscut și admirat cariera muzicală. Astăzi are loc slujba de înmormântare a lui Adrian Pleșca, care s-a stins din viață pe 2 decembrie, la vârsta de 64 de ani. Trupul neînsuflețit a fost depus la biserica Pogorârea Sfântului Duh Titan, iar somnul de veci îl va dormi la cimitirul Pantelimon 2.

Numeroși colegi, prieteni și admiratori s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu, marcând cu tristețe pierderea unui artist emblematic pentru scena muzicală românească. Pe sicriul lui Artan a fost așezat un crucifix, un simbol cu o semnificație profundă, reflectând credința și respectul pentru viața și cariera sa.

Ce înseamnă crucifixul pus pe sicriul lui Artan

Pe sicriul marelui artist român este și un crucific de culoare argintie. Acest simbol are o semnificație profundă în tradiția creștină, în special în cea ortodoxă. Reprezintă credința în Învierea Domnului și în viața veșnică, fiind un semn de speranță pentru familia și apropiații lui Artan, care i-au fost alături până la ultima suflare.

Încrederea în sacrificiul lui Hristos, care a pătimit pentru mântuirea întregii umanități, se reflectă în prezența crucifixului pe sicriu, ca un simbol al sprijinului divin și al credinței în izbăvirea sufletului. În plus, simbolizează victoria asupra morții și speranța în Înviere, fiind o atenționare că viața pământească este trecătoare, iar sufletul trece în lumea celor drepți.

În tradiția ortodoxă, această cruce este adesea binecuvântată și așezată cu evlavie pe sicriu pentru a-i oferi celui drag o odihnă liniștită și pentru a întări credința celor rămași. Ea devine, astfel, un simbol al iubirii divine, al speranței și al încrederii în mila lui Dumnezeu.

