Acasă » Știri » Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles greșit!”

Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat înainte să moară: ”A fost înțeles greșit!”

De: Alina DrăganLoriana Dasoveanu 04/12/2025 | 18:15
Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat
În luna octombrie a acestui an, Adrian Pleşca devenea protagonistul unui scandal de proporții, fiind acuzat că a sărutat o tânără, fără acordul ei. Un scandal ce l-a măcinat și i-a umbrit ultimele luni de viață. La momentul respectiv, Artan și-a cerut scuze, iar acum finul acestuia face lumină. Chiar de la priveghiul artistului, Liviu Ofițeru a spus ce s-a întâmplat, de fapt.

Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, s-a stins din viață în data de 2 decembrie, în urma unui AVC. Acum, trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus la a capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan, acolo unde apropiații s-au adunat să îi aducă un ultim omagiu.

Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat

La priveghi a participat și Liviu Ofițeru, finul lui Artan. CANCAN.RO a stat de vorbă cu el, iar acesta ne-a povestit despre cel care i-a fost prieten mai bine de 40 de ani. Printre altele, a dat detalii și despre scandalul în care artistul a fost implicat și a spus cât de mult l-au afectat toate cele întâmplate.

„L-a afectat în principal faptul că a fost greșit înțeles. El obișnuia să facă acest lucru. Când vedea pe cineva mai trist, venea, se îndrepta spre persoană și încerca să aibă această apropiere, să aducă bună dispoziție. Am vorbit despre acel episod și a zis că regretă, că n-a avut nicio intenție nepotrivită față de o fată.

Nu era un Casanova, un cuceritor. El pupa pe toată lumea, nu conta. Colegi, puteți întreba, colegi, colege, când vedea pe cineva că este puțin mai trist venea și îl pupa și spunea o vorbă bună pentru a aduce bună dispoziție. Asta este realitatea a ceea ce s-a întâmplat acolo.

Faptul că s-a încercat un oarecare scandal mediatic pot înțelege, până într-un punct, dar este păcat să murdărim un nume și mai ales un om atât de bun cum a fost Adrian Pleșca, Artan”, ne-a declarat Liviu Ofițeru.

Finul lui Artan, detalii despre scandalul în care artistul a fost implicat /Foto: CANCAN.RO

„Mie mi s-a confesat imediat după”

De asemenea, Liviu Ofițeru a precizat că Artan i s-a confesat imediat după incident și i-a spus că a fost înțeles complet greșit. Artistul a fost uluit de amploare pe care a luat-o scandalul, mai ales că și oamenii legii au fost implicați.

„L-a afectat în sensul că a fost greșit înțeles. Așa cum fiecare dintre noi, în momentul în care nu suntem înțeleși corect, ne afectează, ne deranjează că interlocutorul nu a înțeles intențiile noastre. El n-a avut intenții rele nici o secundă.

Eu, fiind finul lui, am fost foarte aproape în ultima perioadă cu el. Știu că avea probleme medicale, nu o să vă spun care sunt anume, dar urma un tratament și acel tratament câteodată îl făcea să fie un pic mai bleg, să zicem așa, și în acest context el a încercat să aducă bună dispoziție în jurul lui.

Mie mi s-a confesat imediat după ce s-a întâmplat acolo, mi-a zis: Liviu uite ce am făcut, uite așa, uite ce scandal a ieșit, a venit poliția, nu era cazul. Pot să vă spun cu toată deschiderea că din delicatețe nu a venit cu un punct de vedere oficial. Dar și-a cerut scuze pentru că a fost greșit interpretat gestul lui. Și-a cerut scuze persoanei, părții vătămate și punctul lui de vedere este că nu ar fi trebuit să se facă atâta caz despre un lucru care, până la urmă, nu s-a întâmplat nimic grav în acel moment”, ne-a mai spus Liviu Ofițeru.

