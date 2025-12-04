Acasă » Știri » Sfâșietor! Ce scrie pe coroanele funerare aduse de apropiații lui Artan la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan

Sfâșietor! Ce scrie pe coroanele funerare aduse de apropiații lui Artan la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan

De: Alina Drăgan 04/12/2025 | 17:11
Sfâșietor! Ce scrie pe coroanele funerare aduse de apropiații lui Artan la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan
Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, s-a stins din viață în data de 2 decembrie. Artistul a murit la vârsta de 64 de ani. Acum cei care l-au cunoscut și apreciat se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Numeroși oameni s-au adunat la priveghiul ce are loc astăzi și îi aduc un ultim omagiu.

Artan a suferit un AVC în dimineața zilei de 2 decembrie. Artistul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Acum, cei care l-au cunoscut și apreciat s-au adunat să își ia rămas bun de la emblematicul artist.

Ce scrie pe coroanele funerare aduse de apropiații lui Artan

Decesul lui Adrian Pleșca a adus multă durere și a lăsat numeroși fani în doliu. Cei care își doresc să își ia rămas bun de la artist o pot face în cadrul priveghiului, ce are loc astăzi, 4 decembrie. Trupul neînsuflețit a lui Artan a fost depus la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan.

Aici s-au adunat numeroși oameni, iar durerea s-a putut citi pe chipul celor prezenți. Îndoliați, cu capul aplecat, cei care l-au iubit pe Artan s-au adunat la priveghi. Au fost aduse și numeroase coroane, iar fiecare dintre ele poartă un mesaj special, un ultim cuvânt pentru cel ce s-a stins din viață.

„Te iubim, Tezaure. Drum bun, prietene”; „Rămâi o legendă, Artan. Cu recunoștință și admirație, CAT Music”; „Adio prietenul nostru”; „Drum bun în lumină, Artan!”, sunt doar câteva dintre mesajele ce tronează pe coroanele depuse la priveghiul lui Artan.

De asemenea, familia cântărețului a anunțat că înmormântarea va avea loc vineri, 5 decembrie, la cimitirul Pantelimon 2.

Nenumeroase coroane la priveghiul lui Artan /Foto: CANCAN.RO

Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artan

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Adrian Pleșca s-ar fi confruntat în ultimul an cu un cancer renal agresiv. Mai mult, Artan ar fi trăit cu un singur rinichi după o intervenție mai veche, ceea ce ar fi complicat dramatic evoluția bolii. Informația nu a fost făcută publică în timpul vieții sale, iar artistul a preferat să-și ducă suferința în tăcere.

Mai mult, se pare că nu ar fi fost primul accident vascular suferit de solist. Surse noastre afirmă că, în urmă cu aproximativ un an, acesta ar fi trecut printr-un episod similar, urmat de un tratament dur, care i-ar fi afectat inclusiv comportamentul.

Cine este și cum arată soția lui Adrian Pleșca. Cristina și Artan erau căsătoriți de 36 de ani

Drama neștiută a lui Adrian Pleșca. Durerea care i-a marcat ultimii ani de viață

