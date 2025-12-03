Cine este și cum arată soția lui Adrian Pleșca. Cristina și Artan erau căsătoriți de 36 de ani

Lumea muzicală românească este în doliu după ce Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit. Acesta a fost una dintre cele mai marcante figuri ale rockului românesc și se bucura de numeroși fani. Activitate sa muzicală este cunoscută, însă Artan a preferat să își țină viața privată departe de ochii curioșilor. Puțin sunt cei care știu că artistul era căsătorit și avea doi copii.
Artan a suferit un AVC în dimineața zilei de 2 decembrie. Artistul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.
Artan a lăsat în urma sa o moștenire muzicală vastă, dar și o familie care este acum sfâșiată de durere. De-a lungul timpului, Adrian Pleșca a preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, iar puțini sunt cei care știu că artistul avea o soție și doi copii.
Cea care i-a fost parteneră de viață lui Adrian Pleșca se numește Cristina, iar cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în anul 1980. Un amic comun le-a făcut cunoștință, însă între ei nu a fost vorba de dragoste la prima vedere. Abia după cinci ani au devenit un cuplu, iar în anul 1989 s-au căsătorit.
„Printr-un amic. Ei erau colegi de școală și întâlnirea s-a petrecut în 1980. N-am fost împreună de la început. Abia în 1985 ne-am împrietenit, iar în 1989 ne-am căsătorit”, declara Artan, în urmă cu ceva timp.
Cântărețul era un familist convins, iar alături de Cristina a avut doi copii, Livia și Tudor
„O familie normală este spațiul cel mai confortabil, care oferă tuturor șansa la care visează”, mai spunea Artan despre familia lui.
Decesul lui Adrian Pleșca a adus multă durere și a lăsat numeroși fani în doliu. Cei care își doresc să își ia rămas bun de la artist o pot face în cadrul priveghiului, ce va avea loc joi, 4 decembrie. Trupul neînsuflețit a lui Artan o să fie depus la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan.
De asemenea, familia cântărețului a anunțat că înmormântarea va avea loc vineri, 5 decembrie, la cimitirul Pantelimon 2.
„Cu tristețe și durere în suflet anunțăm ca înmormântarea va avea loc vineri la cimitirul Pantelimon 2 (ora încă nu a fost stabilită). Priveghiul va avea loc joi, 4 decembrie, începând cu ora 15,la capela Bisericii Pogorarea Sfântului Duh Titan ( în parcul Alexandru Ioan Cuza )”, se arată într-un mesaj publicat de apropiați pe contul de Facebook al artistului, dar și pe pagina trupei Partizan.
foto: Facebook