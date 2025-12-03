Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea

Lumea muzicii este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Artanu, care s-a stins ieri în urma unui accident vascular cerebral. Surse CANCAN.RO dezvăluie însă că, în ultima vreme, artistul ar fi purtat o luptă grea cu un diagnostic crunt, despre care nu a vorbit niciodată public.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, acesta s-ar fi confruntat în ultimul an cu un cancer renal agresiv. Mai mult, Artanu ar fi trăit cu un singur rinichi după o intervenție mai veche, ceea ce ar fi complicat dramatic evoluția bolii. Informația nu a fost făcută publică în timpul vieții sale, iar artistul a preferat să-și ducă suferința în tăcere.

Un AVC în trecut și tratamente puternice

Mai mult, se pare că nu ar fi fost primul accident vascular suferit de solist. Surse noastre afirmă că, în urmă cu aproximativ un an, acesta ar fi trecut printr-un episod similar, urmat de un tratament dur, care i-ar fi afectat inclusiv comportamentul.

Cu câteva luni înainte de tragedie, Artanu a fost în centrul unui scandal monstru după ce a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără de 18 ani într-un bar, încercând să o sărute. Episodul a devenit viral, iar artistul a fost intens criticat.

Atunci, el a postat un videoclip în care explica faptul că tratamentele pe care le urma pentru boala sa îi afectau starea, reacțiile și comportamentul, sugerând că reacțiile sale ar fi fost influențate de starea medicală delicată, însă fără să dea detalii despre diagnostic.

Sfârșit dramatic

Marți, artistul a suferit un nou AVC, care i-a fost fatal. Deocamdată, familia nu a oferit o declarație oficială.

Artanu, pe numele său real Adrian Pleșoianu, a fost unul dintre cei mai excentrici și recognoscibili artiști ai rockului românesc. A devenit cunoscut în anii ’90 ca membru al trupei Timpuri Noi, unde energia lui contagioasă și stilul nonconformist au făcut furori. Ulterior, a fondat trupa Partizan, cu care a rămas în memoria publicului prin hituri precum „Fata mea”, „Banii” sau „Dușmănia”. Cu o carieră de peste trei decenii, Artanu a fost mereu același personaj electrizant: spontan, sincer până la duritate, mereu cu replici memorabile și cu o prezență scenică imposibil de ignorat.

CITEȘTE ȘI: Ultimele imagini cu Adrian Pleșca în viață. Ce mesaj le-a transmis fanilor cu câteva zile înainte să moară

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.