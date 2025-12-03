Acasă » Exclusiv » Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea

Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea

De: Veronica Mavrodin 03/12/2025 | 14:07
Boala ascunsă care l-a chinuit pe Artanu până în ultima clipă. În spatele scenei a dus o luptă grea
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Lumea muzicii este în doliu după moartea fulgerătoare a lui Artanu, care s-a stins ieri în urma unui accident vascular cerebral. Surse CANCAN.RO dezvăluie însă că, în ultima vreme, artistul ar fi purtat o luptă grea cu un diagnostic crunt, despre care nu a vorbit niciodată public.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, acesta s-ar fi confruntat în ultimul an cu un cancer renal agresiv. Mai mult, Artanu ar fi trăit cu un singur rinichi după o intervenție mai veche, ceea ce ar fi complicat dramatic evoluția bolii. Informația nu a fost făcută publică în timpul vieții sale, iar artistul a preferat să-și ducă suferința în tăcere.

Un AVC în trecut și tratamente puternice

Mai mult, se pare că nu ar fi fost primul accident vascular suferit de solist. Surse noastre afirmă că, în urmă cu aproximativ un an, acesta ar fi trecut printr-un episod similar, urmat de un tratament dur, care i-ar fi afectat inclusiv comportamentul.

Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit meteorologilor Ease Weather
Orașul din România în care va ninge 20 de zile în decembrie, potrivit...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Cu câteva luni înainte de tragedie, Artanu a fost în centrul unui scandal monstru după ce a fost acuzat că ar fi hărțuit o tânără de 18 ani într-un bar, încercând să o sărute. Episodul a devenit viral, iar artistul a fost intens criticat.

Atunci, el a postat un videoclip în care explica faptul că tratamentele pe care le urma pentru boala sa îi afectau starea, reacțiile și comportamentul, sugerând că reacțiile sale ar fi fost influențate de starea medicală delicată, însă fără să dea detalii despre diagnostic.

Sfârșit dramatic

Marți, artistul a suferit un nou AVC, care i-a fost fatal. Deocamdată, familia nu a oferit o declarație oficială.

Artanu, pe numele său real Adrian Pleșoianu, a fost unul dintre cei mai excentrici și recognoscibili artiști ai rockului românesc. A devenit cunoscut în anii ’90 ca membru al trupei Timpuri Noi, unde energia lui contagioasă și stilul nonconformist au făcut furori. Ulterior, a fondat trupa Partizan, cu care a rămas în memoria publicului prin hituri precum „Fata mea”, „Banii” sau „Dușmănia”. Cu o carieră de peste trei decenii, Artanu a fost mereu același personaj electrizant: spontan, sincer până la duritate, mereu cu replici memorabile și cu o prezență scenică imposibil de ignorat.

CITEȘTE ȘI: Ultimele imagini cu Adrian Pleșca în viață. Ce mesaj le-a transmis fanilor cu câteva zile înainte să moară

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cea mai grea decizie pentru vedeta Antenei 1. A refuzat tot din cauza soțului: Adio, Survivor și Asia Express
Exclusiv
Cea mai grea decizie pentru vedeta Antenei 1. A refuzat tot din cauza soțului: Adio, Survivor și Asia Express
Motivul pentru care vedeta Antenei 1 a renunțat la cablu de 17 ani: “Prefer să-mi fac selecția proprie”
Exclusiv
Motivul pentru care vedeta Antenei 1 a renunțat la cablu de 17 ani: “Prefer să-mi fac selecția proprie”
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la
Digi24
ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12...
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani grei de închisoare!
Gandul.ro
Fapta șocantă a unei badante din România a îngrozit Italia. A fost condamnată la ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Valori termice bizare, anunțate de ANM! Zonele în care vremea nu va fi așa cum ne așteptam
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca ...
Rebranding couture. Noua identitate Adina Buzatu poartă semnătura designerului român de succes Luca Portik
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Pericolul adus de vremea rea: copiii și vârstnicii sunt cei mai afectați
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Tare de tot! Casa Albă a aprobat arestări pe muzica Sabrinei Carpenter! Urmează Taylor Swift la percheziții?
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Mădălina Ghenea, apariție interzisă în Qatar! Cum i-a răvășit pe arabi
Alina Pușcău a ”poftit” la un bărbat însurat! Cine este Alessandra, soția lui Richard Abou Zaki
Alina Pușcău a ”poftit” la un bărbat însurat! Cine este Alessandra, soția lui Richard Abou Zaki
Vezi toate știrile
×