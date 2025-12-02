Drama neștiută a lui Adrian Pleșca. Durerea care i-a marcat ultimii ani de viață

Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit marți, 2 decembrie. Artistul s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani și a lăsat în urma lui numeroși fani în doliu. Puțin sunt cei care știu că în ultimii ani acesta a purtat o mare durere în suflet. Care este drama ce i-a marcat viață?

Potrivit primelor informații, Adrian Pleșca a suferit un AVC în această dimineață, 2 decembrie. Artistul a fost transportat în stare de inconștiență la Spitalul Pantelimon din București, însă pentru el nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul.

Drama care i-a marcat ultimii ani de viață

În toamna anului 2018, Adrian Pleșca, fostul solist al trupelor Partizan şi Timpuri Noi, traversa una dintre cele mai grele perioade din viața lui. La acea vreme, ambii săi părinți au murit în aceeași zi, la doar câteva ore distanță unul de celălalt.

Artanu a primit cea mai grea lovitură în data de 20 septembrie 2018. Mama artistului, profesoară de biologie, se stingea din viață la vârsta de 87 de ani, urma să împlinească 88 de ani peste o lună de la data decesului. La doar câteva ore diferență, tatăl acestuia, fost profesor la un cunoscut liceu de muzică, și-a urmat soția.

Să își piardă părinții în aceeași zi a fost o lovitură grea pentru Adrian Pleșca, iar la acel moment artistul a refuzat să dezvăluie cauzele decesului. Însă s-a speculat că ar fi fost vorba despre un infarct.

„Din motive deloc vesele, arătând respect și empatie, acest eveniment se amână. Vă mulțumim. Revenim”, a fost mesajul postat atunci de colegii solistului de la Partizan, trupa anulându-și toate concertele și evenimentele programate în perioada imediat următoare.

De asemenea, la doar o jumătate de an de la evenimentele tragice, Artanu a părăsit trupa Partizan. Nici despre retragerea din formație Adrian Pleșca nu a vrut să vorbească. Plecarea lui a fost totuși pusă pe seama neînțelegerilor cu Răzvan Moldovan, cel alături de care înființase trupa.

Foto: Facebook