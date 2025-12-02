Ultimele imagini cu Adrian Pleșca în viață. Ce mesaj le-a transmis fanilor cu câteva zile înainte să moară

Adrian Pleşca, fostul solist de la Timpuri Noi, cunoscut publicului larg drept „Artanu” a murit. Potrivit primelor informaţii, Plesca ar fi suferit un AVC. Adrian Pleşca avea 64 de ani. Porecla „Artan” i-a fost dată la vârsta de 7 ani de un vecin mai mare din cartierul Titan și a devenit, în timp, identitatea sub care avea să fie cunoscut de o țară întreagă.

Născut în 1961, în București, Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, a devenit una dintre figurile emblematice ale rockului românesc. Recunoscut mai ales ca lider al trupei Timpuri Noi, fondată în 1982, Artan a fost o prezență constantă și carismatică pe scena alternativă, marcând generații prin atitudine, versuri și voce.

Adrian Pleşca s-a stins din viaţă la 64 de ani

Adrian Pleșca „Artan” s-a dedicat muzicii încă din perioada studenției, când forma trupa Timpuri Noi. În anii ’80, petrecea până la 12 ore pe zi la repetiții, punând muzica înaintea studiilor și transformând pasiunea într-un drum de viață. Tot atunci, Timpuri Noi a început să se afirme ca una dintre cele mai curajoase formații din România, iar vocea și energia lui Artan l-au consacrat ca simbol al rockului alternativ. După 1990, și-a continuat cariera muzicală atât cu trupa, cât și ca membru al Corului Radio, confirmând că începutul său artistic din anii ’80 a fost punctul de plecare al unei vieți dedicate scenei.

Ultimele apariții ale lui Adrian Pleșca îl surprind senin și plin de entuziasm, la scurt timp înainte de trecerea sa. Muzicianul a distribuit pe rețelele sociale un clip scurt, prin care îi chema pe prietenii săi la spectacol.

Lumea rock-ului românesc este în doliu

„Bună dimineața! Cei doi partizani, Răzvi și Artan, la vârsta adevăratei maturități artistice, se vor face, din nou, foarte doriți, la Uzina Cafe din Piața Amzei, la ora 8 seara. Vă rugăm să nu lipsiți! Vă mulțumim frumos!„, este ultimul mesaj postat de Adrian Pleșca, în urmă cu câteva zile.

Chiar dacă se confrunta cu dificultăți de sănătate, mesajul său rămânea unul luminos, plin de speranță și vitalitate, dovadă că nu și-a pierdut niciodată dorința de a împărtăși bucuria muzicii cu cei din jur.

Artan rămâne și astăzi o voce puternică în cultura muzicală românească, un simbol al rezistenței prin artă, al nonconformismului sincer și al curajului de a cânta altfel într-o lume care, adesea, vrea să sune la fel.

