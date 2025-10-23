Artan, primele declarații după ce a fost acuzat de hărțuire: ”Cer părților vătămate să mă ierte!”

Un incident petrecut recent într-un local din Capitală a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce mama unei tinere l-a acuzat pe Artan, de hărțuire. În urma valului de critici și a reacțiilor publice, cântărețul și-a recunoscut greșeala și a transmis un mesaj de scuze prin intermediul rețelelor de socializare.

Artistul Artan, pe numele său real, Daniel Pleșca este acuzat de hărțuire de mama unei tinere. El a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj video în care își exprimă regretul față de incidentul petrecut recent. El a explicat că, pe fondul unei afecțiuni medicale și al tratamentului pe care îl urmează, uneori are „reacții mai bizare”, care pot fi interpretate greșit. Acesta și-a cerut scuze public și a afirmat că își asumă responsabilitatea pentru cele întâmplate.

„Bună seara! Mea culpa. Sunt dator cu niște explicații în legătură cu seara nefericită de la nJOY. Folosesc acest filmuleț pentru a vă spune că regret foarte mult. Câteodată, din cauza diagosticului, din cauza tratamentului pe care îl iau, câteodată mi se întâmplă lucruri mai bizare, de care trec ușor doar cei care mă cunosc foarte bine. Altfel, în public, câteodată sunt înțeles greșit. Îmi pare foarte rău. Cer părților vătămate să mă ierte și să știți că eu lupt cu problema mea. De acum, colegii nu mă vor mai lăsa singur să-mi exprim ideile și vor fi alături de mine”, a declarat Artan în clipul postat pe contul său de Facebook.

Cum au reacționat colegii săi de trupă

Trupa Partizan, alături de care Artan colaborează de mai bine de 15 ani, a transmis, printr-un mesaj publicat joi pe Facebook, că nu a observat niciodată un astfel de comportament din partea sa. Membrii formației cred că situația ar putea fi legată de unele probleme de sănătate apărute recent, care i-ar fi putut afecta discernământul, dar subliniază că incidentul rămâne unul izolat.

„În astfel de situaţii, prima voce care trebuie ascultată este întotdeauna cea a persoanelor afectate. În plus, Artan a recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate, iniţial într-un mod stângaci, prin intermediul presei, iar ulterior şi-a cerut public scuze într-un mesaj video. Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini şi cum putem contribui la repararea răului produs”, au scris membrii trupei Partizan pe rețelele de socializare.

Formația a subliniat că se delimitează ferm de orice formă de violență, discriminare sau comportament lipsit de respect, precizând că în toți anii de colaborare cu Artan nu au asistat la situații similare. Totodată, membrii trupei consideră că, deși problemele de sănătate ar putea fi un factor explicativ, ele nu scuză comportamentul și nu diminuează impactul asupra celor afectați.

„În toţi anii aceştia, în numeroase contexte şi locuri, nu am asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui. Am interacţionat mereu cu oamenii înainte şi după concerte, uneori în contexte sociale în care se consuma alcool, fără incidente similare. Ne delimităm ferm de orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect. În toată activitatea noastră împreună, nu am întâlnit la el comportament cu tentă sexuală sau agresivă, ceea ce face ca acest incident să fie complet atipic şi îngrijorător. Însă responsabilitatea pentru acest gest îi aparţine în totalitate. Ne cerem scuze public, în numele trupei, faţă de persoanele afectate şi faţă de public. Suntem deschişi la dialog şi la orice formă de reparaţie morală posibilă. Ne dorim ca astfel de situaţii să nu se mai repete”, au spus membrii trupei Partizan.

Potrivit Poliției Capitalei, instituția s-a autosesizat în urma unei postări publice în care mama unei tinere a afirmat că Artan i-ar fi „hărțuit” fiica într-un local, încercând să o sărute cu forța. Până în prezent nu s-a depus nicio plângere penală.

