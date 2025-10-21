Alice, fetița unor români, a murit după ce a fost deconectată de la aparate. Părinții ei fac acuzații grave: ”Am studiat legile care reglementează moartea cerebrală”

Dramă inimaginabilă pentru o familie de români stabilită în Spania. Fetița lor, în vârstă de numai 12 ani, a murit. Aceasta a fost deconectată de la aparate, fără acordul părinților. Acum, aceștia lansează acuzații grave la adresa medicilor.

Fiica unui cuplu de români stabiliți în Catalonia, Spania, s-a stins din viață în condiții suspecte. Alice, în vârstă de 12 ani, a intrat în şoc anafilactic, iar doctorii au pronunțat moartea cerebrală şi au deconectat-o de la aparate fără acordul părinților. Cuplul de români face acum acuzații grave la adresa unității medicale.

Fiica le-a fost deconectată de la aparate, fără acordul lor

Alice avea numai 12 ani și era pasionată de gimnastică ritmică. Fetița s-a născut cu o alergie la proteina din laptele de vacă. Ea purta mereu la ea o seringă de adrenalină și un inhalator. Calvarul pentru micuță a început atunci când petrecea noaptea la o colegă de școală. Atunci i s-a făcut brusc rău.

Tatăl lui Alice a mers de urgență după ea și a găsit-o inconștientă. În drum spre spital, inima fetiţei s-a oprit, dar a fost resuscitată. După ce a fost stabilizată, copila a fost transferată la spitalul Sant Joan de Déu din Barcelona. Însă, la nici 24 de ore, doctorii au anunțat că micuța este în moarte cerebrală şi că nu îşi va mai reveni. Însă, părinții îi contrazic vehement.

„Am văzut o legătură directă între ureche şi creier, atunci când mama ei a început să îi cânte cântece de leagăn. Capacitatea ei cerebrală a urcat la peste 45, aproape 50 la sută. În momentul în care i-am pus înregistrări audio ale prietenelor ei, am văzut cum activitatea cerebrală a urcat treptat la 82”, a declarat George Sabadac, tatăl fetei.

Se pare că imediat după ce au stabilit diagnosticul, medicii le-au cerut părinților să fie de acord ca donarea organelor acesteia şi chiar au trecut la reducerea tratamentului care o menținea în viață. Părinții au încercat cu toate puterile să lupte pentru viața fiicei lor. Au cerut noi analize, o a doua părere medicală, însă spitalul a refuzat.

Alice s-a stins din viață în urma unui stop cardiac, iar acum părinții vor să dea în judecată spitalul şi acuză doctorii de neglijenţă. Mai mult, tatăl fetei subliniază că medicii au pus un diagnostic după ce fetei i se administrase fentanil, o substanţă care alterează funcţiile creierului.

„Am studiat legile care reglementează moartea cerebrală, iar una dintre ele stipulează clar că unei persoane căreia nu i-a fost făcută o encefalogramă care să arate valoarea 0 timp de 30 de minute, cu acelaşi test repetat după şase ore, nu i se poate pune acest diagnostic”, a mai declarat George Sabadac, tatăl fetei.

