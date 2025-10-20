Fiul fondatorului Mango, investigat după moartea tatălui său. Ce au descoperit anchetatorii, la aproape un an de la decesul lui Isak Andic

Fiul fondatorului Mango, investigat după moartea misterioasă a tatălui său pe munte. Iată cum autoritățile au ajuns la o nouă ipoteză!

Isak Andic s-a născut în Istanbul și a emigrat în Spania în adolescență. A început să vândă tricouri brodate manual, iar în 1972 a fondat împreună cu fratele său Nahman primul magazin Mango pe celebra stradă Paseo de Gracia din Barcelona. Succesul afacerii i-a permis extinderea în Madrid și, treptat, consolidarea brandului sub un singur lanț internațional. Până în 2017, Mango era prezent în peste 100 de țări, cu venituri anuale de peste 2,5 miliarde de dolari, devenind unul dintre cele mai cunoscute branduri de modă rapidă la nivel global. Colaborarea cu modelul Kate Moss în 2011 a contribuit semnificativ la promovarea brandului pe piețele internaționale.

Jonathan Andic este investigat după moartea tatălui său

La aproape zece luni după tragicul incident care a dus la moartea omului de afaceri Isak Andic, fondatorul și președintele lanțului spaniol de modă Mango, autoritățile spaniole au început o investigație suplimentară care îl vizează pe fiul său, Jonathan Andic.

Decizia a fost luată după ce anchetatorii au observat unele nereguli în declarațiile acestuia privind circumstanțele în care s-a produs accidentul. În prezent, statutul lui Jonathan s-a schimbat, de la martor la suspect, în cadrul procedurilor judiciare desfășurate la Tribunalul de Investigații nr. 5 din Martorell.

Isak Andic, care avea 71 de ani la momentul decesului, a căzut în decembrie 2024 de pe muntele Montserrat din Catalonia, în timpul unei excursii matinale împreună cu soția și fiul său. Se pare că incidentul a avut loc în timp ce acesta urca pe traseul cunoscut și frecventat anterior de familie și de vizitatori.

Potrivit relatărilor, Andic a alunecat în urma unui teren instabil, iar fiul său a auzit pietre căzând înainte ca tatăl său să se prăbușească. Salvatorii au fost alertați imediat, însă au fost necesare mai multe ore pentru a recupera trupul afaceristului, din cauza terenului dificil și a resurselor limitate disponibile în acea zonă.

După moartea fondatorului, Jonathan Andic a preluat funcția de vicepreședinte al consiliului de administrație al companiei private, devenind totodată președintele holdingului MNG, în timp ce surorile sale, Judith și Sarah, ocupă poziții de vicepreședinte în cadrul aceluiași grup. Familia a continuat să fie implicată activ în conducerea companiei, respectând viziunea și moștenirea fondatorului.