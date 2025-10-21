Jale mare în lumea interlopă! Protectorul lui Tzancă Uraganu a ajuns în comă la spital

Marian Sîrbu, cunoscut în lumea interlopă sub numele de “Box”, este unul dintre cei mai de temut lideri ai lumii interlope din România. Acesta a fost internat în stare foarte gravă la Spitalul Universitar de Urgență din București, la sfârșitul săptămânii trecute.

Box este cunoscut în prezent ca fiind liderul echipei de pază a manelistului Tzancă Uraganu, iar numele său apare în mai multe dosare deschise pentru fapte de violență. Marian Sîrbu s-a făcut cunoscut în lumea interlopă încă din anii 2000, atunci când a fost apropiat de clanul Cămătarilor. Avea o apariție impunătoare și ieșea în oraș însoțit de o maimuță din specia macac, pe care o lua cu el chiar și la plajă.

Marian Sîrbu, de urgență la spital

Unul dintre cele mai violente incidente în care a fost implicat, a avut loc în anul 2012, atunci când a participat la un schimb de focuri cu gruparea “Sportivilor”. În urma acestui conflict, un membru al acestei grupări a fost rănit grav. După o perioadă în care a stat alături de Costel Corduneanu, Box și-a făcut propriul lui grup, alături de fostul luptător Florin Șpac.

În noiembrie 2022, interlopul a fost arestat preventiv într-un dosar denumit generic de procurorii DIICTOT, „Las Vegas”. Potrivit anchetatorilor, acesta se afla în fruntea uneia dintre cele mai influente rețele criminale de la acel moment, pentru destructurarea grupării, iar autoritățile au efectuat nu mai puțin de 123 de percheziții în București și în mai multe orașe din țară.

În urma acestor decinderi, anchetatorii au ridicat aproape 500.000 de euro, arme de foc cu glonț, arbalete, săbii, droguri, dar și o mare cantitate de petarde. Procurorii DIICOT au scos la iveală faptul că Box și oamenii lui trebuiau să elimine din zonele în care existau cazinouri Las Vegas, orice altă sală de jocuri care concura cu acest lanț de cazinouri. Pentru a-și atinge acest scop, interlopii apelau de cele mai multe ori la amenințări, chiar și la violență dacă era necesar.

Săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, Box a fost internat de urgență la Spitalul Universitar din București, în stare gravă. Surse medicale au spus pentru Gândul.ro, că interlopul ar fi ar fi făcut COVID-19, dar nu a urmat niciun tratament. Din lipsa unui tratament adecvat, infecția pulmonară s-a agravat, încât i-a fost afectată și inima. Deși este conștient, aceleași surse medicale au mărturisit că starea de sănătate se menține gravă.

Băiatul lui Sile Cămătaru, ARESTAT! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa