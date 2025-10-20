Acasă » Știri » BREAKING | Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, trimisă în judecată. Ce acuzații i se aduc

De: Mirela Loșniță 20/10/2025 | 11:32
Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, a fost trimisă luni în judecată de procurorii DNA, fiind acuzată de luare de mită în formă continuată. Potrivit unui comunicat DNA, aceasta a fost acuzată că a primit șpagă excursii în Spania, Italia, Turcia și Grecia, atunci când se afla la conducerea Companiei de Stat pentru Controlul Cazanelor.

Aceasta nu este singura acuzație care o vizează. În luna mai 2023, Ioana Timofte a fost reținută de procuorii DIICOT, într-un alt dosar ce privea fapte de delapidare, constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani. Dosarul instrumentat de DIICOT a fost trimis, de asemenea, în judecată.

La acel moment procurorii DIICOT au acuzat-o că, în ultimii 3 ani, un grup infracțional organizat care era condus de directoarea generală a companiei, în speță Ioana Timofte, ar fi făcut achiziții fictive de produse consumabile, cu scopul de a delapida instiuția.

Mai mult decât atât, potrivit procurorilor DIICOT, mecanismul folosit era simplu: directorii companiei erau atenți „să se încadreze în plafonul legal pentru achiziții directe”, ca să nu fie nevoie de organizarea de licitații. Aceștia cumpărau doar consumabile și numai de la firme ale membrilor grupului infracțional organizat.

Deși plățile erau făcute, produsele nu erau livrate niciodată, iar banii astfel delapidați se împărțeau între ei. În acest fel, ar fi creat un prejudiciu estimat la aproape 2 milioane de euro. Așadar, procurorii au montat camere de supraveghere în birourile directorilor Compania pentru Controlul Cazanelor și au descoperit că aceștia manipulau genți și saci de bani delapidați.

Comunicatul integral al DNA:
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:
TIMOFTE IOANA, la data faptei director general al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A. (C.N.C.I.R. S.A.), pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, în formă continuată (10 acte materiale) și a altor alți șase inculpați, angajați în cadrul C.N.C.I.R. SA și persoane din cercul relațional al inculpatei, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de instigare sau complicitate la luare de mită.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În calitate de director general al C.N.C.I.R. S.A., inculpata Timofte Ioana ar fi încheiat contracte de formare profesională, în mod nelegal, cu două societăți comerciale, iar, în considerarea încheierii acestor contracte și a promisiunii încheierii unor contracte viitoare, conform înțelegerii prestabilite cu reprezentantul acestor societăți, ar fi pretins și respectiv, ar fi pretins și primit (pentru sine sau pentru alte persoane), în perioada 2021 – 2023, 10 (zece) sejururi în valoare totală de 586.492 lei și 39.707 euro, în Grecia (Santorini, Creta, Rodos), Spania (Mallorca), Italia (Lido di Jesolo) și Turcia (Antalya). Inculpata ar fi creat aparența de legalitate a desfășurării unor cursuri de formare profesională în străinătate pentru angajați ai C.N.C.I.R. (sejururi organizate și plătite din bugetul C.N.C.I.R. S.A.), care erau doar trecuți pe lista de participare, prin efectuarea unor proceduri de achiziție directă nelegale, dar și prin emiterea de diplome de participare.

