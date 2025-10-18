Ce l-a făcut pe Mihai Bendeac să uite scandalul cu Antena 1 și să revină pe micile ecrane: „Ne-am întâlnit la un restaurant, unde am vorbit câteva ore”

În urmă cu trei ani, Mihai Bendeac se despărțea cu scandal de Antena 1 și emisiunea iUmor. Au urmat procese lungi, însă acum cele două părți au căzut la pace. Iar după ce a lipsit o perioadă din lumina reflectoarelor, Mihai Bendeac a revenit pe micile ecrane, tot la Antena 1. Ce l-a făcut pe actor să uite de scandal?

În toamna anului 2022, după 13 sezoane în care s-a aflat în juriu, Mihai Bendeac a părăsit emisiunea iUmor. Plecarea acestuia de la Antena 1 s-a făcut cu scandal, iar postul de televiziune l-a dat în judecată pentru încălcarea contractului, cerând 500.000 de euro. Procesul a fost unul lung, iar în anul 2025 părțile au ajuns la un acord amiabil.

Ce l-a făcut pe Mihai Bendeac să uite scandalul cu Antena 1

După ce scandalul și procesele s-au încheiat, Mihai Bendeac a uimit, din nou, pe toată lumea. Acesta a dat uitării tot conflictul și s-a întors la Antena 1. Acum face parte din emisiunea The Ticket, iar fanii s-au bucurat să îl revadă pe micile ecrane.

Ei bine, recent, Mihai Beendeac a vorbit despre cum a fost reîntoarcerea în televiziune pentru el și a vorbit și despre motivul care l-a făcut să uite de scandalul cu Antena 1. Mai exact, pentru a-l atrage, din nou, pe platourile de filmare șefii postului de televiziune i-au îndeplinit actorului o dorință pe care o avea de multă vreme.

Mihai Bendeac își dorea de ceva timp să lucreze alături de Mona Segall, iar Antena 1 i-a îndeplinit acestuia dorință prin noua emisiune. Când a auzit propunerea, actorul nu a mai stat pe gânduri, iar după ce a avut o întâlnire cu producătoarea a semnat contractul.

„Făceam foarte multe lucruri (n.r.: când a fost sunat de cei de la Antena 1) şi în continuare fac foarte multe şi, în principiu, dacă aş fi avut un minimum de raţiune, ar fi trebuit să-mi dau seama că mă înham la mult prea multe lucruri. În acest moment, lucrez la două spectacole de teatru, la un film, la o carte, plus spectacolele pe care le am deja. În ceea ce priveşte televiziunea, ca să fiu cinstit, a fost o dorinţă mai veche de-ale mele de a lucra cu doamna Mona Segall, pentru că mi se pare că este un vârf în ceea ce înseamnă televiziune, nu de-acum, ci dintotdeauna. Este unul dintre cei mai buni producători de televiziune pe care i-a avut ţara asta şi mi-am dorit de foarte multă vreme să colaborăm, iar acum s-a creat momentul oportun. Eu mi-am exprimat, la un moment dat, această dorinţă şi, spre surprinderea mea, şi dumneaei a spus: Da, şi eu mi-aş dori să lucrez cu băieţelul ăsta. Şi ne-am întâlnit la un restaurant, unde am vorbit preţ de câteva ore şi după aceea totul a prins cheag. N-am considerat-o o revenire, dar am emoţii, pentru că mă gândeam zilele trecute la faptul că eu n-am mai fost într-un studio de televiziune de vreo trei ani de zile. Şi încercam să mă gândesc: Bă, dar ce, Doamne iartă-mă, făceam eu acolo? Efectiv, ce făceam?, a declarat Mihai Bendeac, potrivit okmagazine.ro.

Foto: Instagram