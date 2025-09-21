De câți ani nu a mai ieșit Mihai Bendeac cu o femeie. Care este motivul real: „E un viciu”

Mihai Bendeac, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori din România, a surprins publicul cu o dezvăluire sinceră: nu a mai ieșit la o întâlnire romantică decâțiva ani. Deși este mereu în centrul atenției datorită spectacolelor, proiectelor de televiziune și filmărilor, viața personală a actorului a trecut pe plan secund.

Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori români și are un program extrem de încărcat, concentrându-se în totalitate pe cariera sa. Cu spectacole aproape în fiecare seară la Teatrul Național, filmări pentru show-ul „The Ticket” și apariții în serialul „Băieți de oraș”, artistul recunoaște că timpul pentru viața personală aproape că a dispărut.

Acesta recunoaște că viața profesională i-a acaparat complet atenția. În ultimii șase ani, cariera a fost prioritatea sa absolută, iar acest lucru l-a făcut să se îndepărteze de zona sentimentală. Actorul privește această situație ca pe un proiect personal, dorindu-și să descopere dacă mai poate menține o relație stabilă.

„Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore. Anul acesta mi-am propus să descopăr asta despre mine, ca un soi de proiect personal, dacă vrei”, a spus actorul într-un interviu pentru OK Magazine.

Ce spune Mihai Bendeac despre fostele relații

În ceea ce privește trecutul său amoros, Mihai Bendeac a avut mai multe domnișoare la braț printre care se numără Roxana Vancea, Sore sau Celia. El a dezvăluit că a renunțat la o relație ideală pentru că își dorea libertate. Această experiență i-a lăsat o amprentă puternică, mai ales pentru că a trebuit să încheie o poveste cu o femeie pe care o considera perfectă. Actorul a recunoscut că despărțirea a fost una dintre cele mai grele decizii pe care le-a luat, tocmai pentru că partenera nu greșise cu nimic.

„Tu înțelegi că era perfectă, perfectă era. Și m-am despărțit la momentul ăla pentru că, m-a apucat boala, boala burlăciei, mi-era dor să fiu burlac. A fost îngrozitor, pentru că, cum îi spui cuiva care nu ți-a greșit cu nimic, care este minunată din toate punctele de vedere, cum îi spui? Cum îi explici asta?”, a declarat comediantul.

