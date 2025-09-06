Acasă » Exclusiv » S-a lăsat cu scântei la The Ticket! Şi-a încordat muşchii în show-ul Monei Segall, dar… L-au trimis acasă cu zero lei!

S-a lăsat cu scântei la The Ticket! Şi-a încordat muşchii în show-ul Monei Segall, dar… L-au trimis acasă cu zero lei!

De: Mihai Popa 06/09/2025 | 18:17
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Antena 1 aduce un nou show de televiziune produs de Mona Segall şi Mihai Bendeac. The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenţi, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet. Formatul emisiunii presupune votul juriului și al publicului pentru ca unul dintre cei 14 participanți din seara respectivă să ajungă în finală. Ediția cu numărul unu a showului va fi plină de neprevăzut, talente ascunse și controverse. CANCAN.RO vă prezintă, ca de fiecare dată, toate detaliile. 

Așteptarea a luat sfârșit! Emisiunea The Ticket, produsă de Mona Segall în colaborare cu Mihai Bendeac, promite că va fi hit-ul grilei de toamnă a Antenei 1. Prima ediție a showului începe astăzi, 6 septembrie, la ora 20.00 și se anunță a fi incendiară. Emisiunea va scoate la iveală talentul combinat cu munca și perseverența. Va fi un spectacol care va avea câte puțin din toate, de la momente de dans, la cele de magie. Iată ce vor vedea telespectatorii în prima ediție!

Cine a primit biletul spre celebritate?! S-au dat bătălii grele

Ansamblul Voiniceasca din Republica Moldova a câștigat ediția. Expresivitatea și mișcarea scenică a acestora au completat perfect numărul artistic și i-a impresionat pe jurați. Cu toții s-au arătat încântați de prezența scenică a celor din ansamblu, format din copii și adolescenți. În cazul în care numele ansamblului vă sună cunoscut, vă spunem că cei din Ansamblul Voiniceasca au mai participat și la un alt show de talente. Da, ați ghicit: La Românii au talent, acolo unde au impresionat jurații și au primit patru de da. Însă, nu doar la emisiunea de la Pro TV au făcut furori cei din Ansamblul Voiniceasca, ci și la The Ticket, căci ei au primit biletul spre celebritate, fiind desemnați câștigătorii ediției.

Jurații The Ticket au rămas cu gurile căscate
Jurații The Ticket au rămas cu gurile căscate la multe numere ale emisiunii

Unii au impresionat, alții au gafat

Printre cei care i-au impresionat pe jurați se numără și o domnișoară, foarte sexy, care a venit cu un număr de magie în fața juriului. Numele ei este Cristina Strecopîtov și nici ea nu este străină de aparițiile publice. Aceasta a mai avut pe ici, pe colo, apariții pe la emisiuni precum Neatza sau La Măruță. Tânăra i-a impresionat pe jurați, atât datorită numărului de magie, cât și a aspectului fizic, reușind să strângă o sumă frumușică din partea publicului. Cu toate acestea, nu a trecut mai departe.

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
Ansamblul Voiniceasca a castigat prima editie a showului si a primit biletul către celebritate
Ansamblul Voiniceasca a castigat prima editie a showului si a primit biletul către celebritate

Însă, știți cum se spune, oricât de mult ar fi căutat producătorii și oricât de riguros ar fi fost castingul, se mai întâmplă și erori. Au existat câțiva concurenți care nu au impresionat deloc publicul și juriul, așa că au plecat acasă cu zero lei. Printre ei se numără și Popeye Marinarul, care, deși a mâncat spanacul, nu și-a încordat suficient muschii, iar publicul și juriul a fost dezamăgit.

(CITEȘTE ȘI: Ei sunt jurații show-ului fenomen al Antenei 1! Ultimii doi participanți s-au alăturat, ”The ticket” e gata de start! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Radu Bucălae şi soţia, planuri date peste cap! Au aşteptat 10 ani momentul, dar… „Facem rugăciuni mai intense și sperăm să reușim în septembrie”
Exclusiv
Radu Bucălae şi soţia, planuri date peste cap! Au aşteptat 10 ani momentul, dar… „Facem rugăciuni mai intense…
Ema şi Răzvan, ADEVĂRUL din relaţie, la trei ani de la Insula Iubirii! Bruneta n-a trecut peste escapada cu ispita Daria, deși au devenit părinți! „Nici acum nu simt că ne-am împăcat”
Exclusiv
Ema şi Răzvan, ADEVĂRUL din relaţie, la trei ani de la Insula Iubirii! Bruneta n-a trecut peste escapada…
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de Papa Leon XIV
Adevarul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va...
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Digi 24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh
Digi24
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a...
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
kanald.ro
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de...
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă...
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
kfetele.ro
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți,...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
observatornews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive
Fanatik.ro
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe...
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
Fanatik.ro
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două...
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate...
Singurul loc din lume care nu aparține nimănui. Nicio țară nu vrea să își asume regiunea
evz.ro
Singurul loc din lume care nu aparține nimănui. Nicio țară nu vrea să își asume...
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
Gandul.ro
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată...
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
as.ro
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la...
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
radioimpuls.ro
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește...
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane i-a plăcut și școala
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Simona Halep. Deși tenisul i-a dat totul, fostei mare campioane...
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate
Fanatik.ro
Cum arată acum fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa locuiește în străinătate
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e banc! Câte SUTE de lei costă șlapii cu care Andreea Esca a făcut și duș în Grecia
Nu e banc! Câte SUTE de lei costă șlapii cu care Andreea Esca a făcut și duș în Grecia
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Oamenii strâng drastic cureaua pentru căldură
Cât costă lemnele în iarna lui 2025. Oamenii strâng drastic cureaua pentru căldură
Horoscop 7 septembrie 2025. Zodia care primește vești importante despre o călătorie
Horoscop 7 septembrie 2025. Zodia care primește vești importante despre o călătorie
Singurul restaurant McDonald’s din lume cu logo turcoaz. De ce locația a renunțat la galben
Singurul restaurant McDonald’s din lume cu logo turcoaz. De ce locația a renunțat la galben
Ioana Ginghină, la un pas să ardă în propria casă! Vecinul ei a dat foc în curte și flăcările ...
Ioana Ginghină, la un pas să ardă în propria casă! Vecinul ei a dat foc în curte și flăcările au făcut ravagii
Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. ...
Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. Clipele pasionale au devenit un coșmar
Vezi toate știrile
×