S-a lăsat cu scântei la The Ticket! Şi-a încordat muşchii în show-ul Monei Segall, dar… L-au trimis acasă cu zero lei!

Antena 1 aduce un nou show de televiziune produs de Mona Segall şi Mihai Bendeac. The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenţi, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet. Formatul emisiunii presupune votul juriului și al publicului pentru ca unul dintre cei 14 participanți din seara respectivă să ajungă în finală. Ediția cu numărul unu a showului va fi plină de neprevăzut, talente ascunse și controverse. CANCAN.RO vă prezintă, ca de fiecare dată, toate detaliile.

Așteptarea a luat sfârșit! Emisiunea The Ticket, produsă de Mona Segall în colaborare cu Mihai Bendeac, promite că va fi hit-ul grilei de toamnă a Antenei 1. Prima ediție a showului începe astăzi, 6 septembrie, la ora 20.00 și se anunță a fi incendiară. Emisiunea va scoate la iveală talentul combinat cu munca și perseverența. Va fi un spectacol care va avea câte puțin din toate, de la momente de dans, la cele de magie. Iată ce vor vedea telespectatorii în prima ediție!

Cine a primit biletul spre celebritate?! S-au dat bătălii grele

Ansamblul Voiniceasca din Republica Moldova a câștigat ediția. Expresivitatea și mișcarea scenică a acestora au completat perfect numărul artistic și i-a impresionat pe jurați. Cu toții s-au arătat încântați de prezența scenică a celor din ansamblu, format din copii și adolescenți. În cazul în care numele ansamblului vă sună cunoscut, vă spunem că cei din Ansamblul Voiniceasca au mai participat și la un alt show de talente. Da, ați ghicit: La Românii au talent, acolo unde au impresionat jurații și au primit patru de da. Însă, nu doar la emisiunea de la Pro TV au făcut furori cei din Ansamblul Voiniceasca, ci și la The Ticket, căci ei au primit biletul spre celebritate, fiind desemnați câștigătorii ediției.

Unii au impresionat, alții au gafat

Printre cei care i-au impresionat pe jurați se numără și o domnișoară, foarte sexy, care a venit cu un număr de magie în fața juriului. Numele ei este Cristina Strecopîtov și nici ea nu este străină de aparițiile publice. Aceasta a mai avut pe ici, pe colo, apariții pe la emisiuni precum Neatza sau La Măruță. Tânăra i-a impresionat pe jurați, atât datorită numărului de magie, cât și a aspectului fizic, reușind să strângă o sumă frumușică din partea publicului. Cu toate acestea, nu a trecut mai departe.

Însă, știți cum se spune, oricât de mult ar fi căutat producătorii și oricât de riguros ar fi fost castingul, se mai întâmplă și erori. Au existat câțiva concurenți care nu au impresionat deloc publicul și juriul, așa că au plecat acasă cu zero lei. Printre ei se numără și Popeye Marinarul, care, deși a mâncat spanacul, nu și-a încordat suficient muschii, iar publicul și juriul a fost dezamăgit.

