Micutzu şi-a sărbătorit ziua de naştere cu colegii de la Antena 1 şi… SURPRIZĂ DE PROPORŢII! Cadou de 25.000 de €!

Micutzu a împlinit de curând 39 de ani, iar ziua lui a petrecut-o pe platourile de filmare, alături de colegi. Ne-a spus ce surprize pregătește alături de Mihai Bendeac și echipa în cadrul noului show al Antenei 1, The Ticket. De asemenea, Cosmin Nedelcu va reveni și în Băieți de oraș, într-un alt format însă, despre care ne-a dat câteva detalii. În plus, de ziua lui, actorul i-a avut alături pe colegii și prietenii săi, cu ocazia filmărilor noii emisiuni. Însă, cadoul pe care l-a primit de la oameni, în valoare de 25.000 de lei a fost cel care l-a surprins cu adevărat. Ce a făcut însă cu el, este și mai impresionant, și ne-a spus într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Cu puțin timp înainte de începerea filmărilor noii emisiuni, Cosmin Nedelcu a oferit primele impresii despre formatul noului proiect tv. A vorbit de asemenea și despre începerea filmărilor pentru Băieți de oraș filmul, proiect unde joacă alături de o parte dintre colegii de la The Ticket. În plus, stand-uperul a vorbit și despre motivul pentru care nu vrea să își ia vacanță pentru moment.

Micutzu, cadou în valoare de 25.000 de euro de ziua lui!

CANCAN.RO: În primul rând, vreau să îți spun La mulți ani! Astăzi este ziua ta și o petreci frumos cu colegii de la The Ticket. Zi-mi puțin despre noul proiect?

Micutzu: Eu am discutat cu Mihai despre o idee de genul acesta de mai bine de jumătate de an, iar lucrurile s-au schimbat pe parcurs. Bineînțeles, amprenta puternică a Monei Segall, pe care ne bazăm, a venit și am ajuns în formula asta.

CANCAN.RO: Și ați ajuns la acest proiect. Spune-le oamenilor la ce să se aștepte?

Micutzu: În primul rând ceva foarte fresh conceptual, apoi ceva foarte fresh ca juriu, deși Mihai și Delia au mai fost împreună la o emisiune, cred că o să fie ceva foarte interesant. Plus că de fiecare dată o să fie un spectacol, în fiecare ediție. Actul artistic va pleca în ediția respectivă cu bani acasă, noi doar vom influența câți bani o să ia actul artistic, pentru că, în final publicul este cel care o să decidă cam câți bani o să dea pe un bilet ca să vadă actul artistic.

CANCAN.RO: Alte proiecte cu Mihai Bendeac urmează? Am înțeles că o să urmeze unul în 2026?

Micutzu: Chiar anul acesta îl începem, după ce terminăm The Ticket, o să începem filmările pentru Băieți de oraș filmul.

CANCAN.RO: Am văzut că ești un om altruist, iar de ziua ta de naștere ai făcut un gest foarte frumos, spune-le tu mai multe, te rog.

Micutzu: Mâine se termină campania de la Hopes and Homes. Până acum oamenii mi-au făcut cadouri în bani, bani care s-au dus la Hopes and Homes și care vor fi folosiți pentru copii și s-au strâns până în momentul acesta undeva la 25 de mii de lei și mai lipsesc 5.000 de lei până la 30.000. Inițial ei au stabilit suma de 7.000 de lei, doar că suma aceasta s-au strâns în trei ore. Apoi am mărit suma și s-a ajuns să punem target 30.000. Le mulțumesc tare mult oamenilor care mi-au făcut acest cadou de ziua mea.

Unde îi place să se relaxeze: „Destinația mea preferată este Valea Doftanei”

CANCAN.RO: Ți-ai făcut vreun plan legat de vacanță? Urmează să pleci pe undeva sau este totul aglomerat?

Micutzu: Nu pentru că începem filmările. Oricum, acum, pe căldura asta, mie cel mai mult îmi place să muncesc. Eu nu vreau să călătoresc, nu vreau să mă bucur de vacanță, eu vreau să muncesc.

CANCAN.RO: Care este destinația ta preferată de vacanță?

Micutzu: O destinație de lux, unde ne strângem noi vedetele, Grecia-Halkidiki. Nu, sincer, destinația mea preferată este Valea Doftanei la Nea Bujor.

CANCAN.RO: Și ce faci acolo?

Micutzu: Mă relaxez, stau și mă uit la munți, stau și mă uit la pădure, ascult vântul, când plouă, dorm. De obicei, vara mai mult, iar iarna Tenerife.

