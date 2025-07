Provocările care au împins-o pe Anca Dinicu să accepte rolul de jurat la The Ticket, noul show al Antenei 1. Cum a primit propunerea? ”A fost ca un pumn în ochi!”

Anca Dinicu s-a alăturat noului format The Ticket și, alături de Mihai Bendeac, Delia, Micutzu și Maurice Munteanu, va face parte din juriul emisiunii. Carismatica actriță a vorbit despre provocările noului show tv de la Antena 1, dar și despre colaborarea cu Mona Segall. Mai mult, actrița care a devenit mamă în urmă cu opt luni ne-a spus, într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, cum se împarte între viața profesională și cea personală.

Actrița Anca Dinicu este una dintre cele mai carismatice actrițe, iar unul dintre personajele emblematice pe care le-a întruchipat a fost Gina Felea. Vedeta are priză la public, astfel că alăturarea sa juriului The Ticket pare a fi o mișcare excelentă. În plus, actrița a mai lucrat și în cadrul altor proiecte alături de Mona Segall, astfel că mișcarea pare să fie una câștigătoare. Nu va fi singura prezență feminină de la masa juriului, căci și Delia face parte dintre jurații emisiunii. Cum se înțeleg cele două, aflăm de la actriță.

Anca Dinicu i s-a alăturat lui Mihai Bendeac în cadrul noului show de la Antena 1

CANCAN.RO: Anca, surpriza noii emisiuni, The Ticket! Te-ai întors fiica rătăcitoare la Antena 1. Cum ai primit propunerea?

Anca Dinicu: Am primit-o ca un pumn în ochi așa, a venit de nicăieri, nu mă așteptam. M-am bucurat, dar în același timp m-am și speriat puțin, mi-am pus întrebări cum o să fie, dacă voi fi în stare. Azi am aflat mai multe detalii despre show, că va fi și publicul parte din spectacol și uite-mă aici.

CANCAN.RO: Ai emoții pentru filmări?

Anca Dinicu: Am emoții, dar o să scap de ele după a doua zi de filmări, cam așa preconizez eu. Așa stau lucrurile la mine, trebuie să mă familiarizez cu lumea. Este bine că pe mulți dintre colegi îi cunosc, am lucrat cu ei și mă simt în elementul meu.

CANCAN.RO: Ai vorbit aspecte legate de emisiune cu Mihai, cu Delia?

Anca Dinicu: Mai puțin, asta pentru că nu am avut când să ne întâlnim. A fost așa un hei-rup, eram toți împrăștiați în diverse părți și ne-a fost mai greu, dar a făcut Mona această minune și acum s-a întâmplat.

CANCAN.RO: Cum te înțelegi cu doamna Mona Segall? Care este dinamica dintre voi?

Anca Dinicu: Ne cunoaștem, am mai lucrat împreună la câteva proiecte, ”Chefi la cuțite”, ”Aventura cu patru stele”, și avem o relație bună din moment ce sunt aici, e clar că mă suportă.

Ce temeri are actrița care a devenit mamă în urmă cu opt luni

CANCAN.RO: Sunt de înțeles aceste emoții și această stare de bucurie pe care o văd pe chipul tău. Vreau să îmi spui, ținând cont că ai devenit mămică de curând, cât de greu ți-a fost să te desprinzi pentru că știm că filmările la un astfel de show durează destul de mult?

Anca Dinicu: Desprinderea am luat-o treptat. Încă din februarie am început să joc, mai răruț inițial, un spectacol pe săptămână. Acum are nouă luni, e măricel, am încredere, îl las cu soacra mea sau cu iubitul meu și sunt liniștită. Nu mă gândesc acum ce face copilul, știu că este bine. Sunt relaxată pe partea asta, sunt ok.

CANCAN.RO: Este un copil cuminte, ascultător? Ai noroc pe partea aceasta?

Anca Dinicu: Am avut nopți albe la început, când se trezea din două în două ore, dar este normal. Este drăguț Dumnezeu cu mine că mi-a dat copilul acesta minunat.

CANCAN.RO: Ai de gând să îl iei într-o zi și pe el pe platouri cu tine?

Anca Dinicu: Îmi este teamă. Este foarte multă lume, sunt un pic mai ipohondră și nu aș vrea. Îl feresc de spații închise cu mulți oameni. Este încă mic, dar cine știe, poate se face actor.

CANCAN.RO: Ar fi frumos. Sau baschetbalist?

Anca Dinicu: Sau așa. Ce vrea el, aia să se facă!

CANCAN.RO: Tu și Delia sunteți singurele prezențe feminine de la masa juriului. Cum vă înțelegeți? Bănuiesc că râdeți mult de tot

Anca Dinicu: Noi ne conversăm pe Instagram, acolo ne-am întâlnit de cele mai multe ori. În viața de zi cu zi ne-am întâlnit la vreo două, trei filmări, adică de puține ori, dar avem chimie și ne placem reciproc. Îmi place mult de tot de ea, o apreciez de când eram mică. Mă îmbrăcam special când eram mică, și dansam pe masa din sufragerie pe melodiile ei.

CANCAN.RO: Să înțeleg că te vedem cu ținute mai trăsnite?

Anca Dinicu: Nu, sper cât mai comode și normale, deși trebuie să ne primenim un pic pentru că suntem la televizor.

(ACCESEAZĂ ȘI: Anca Dinicu a născut! Ce nume a ales pentru fiul ei)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.