Anca Dinicu a născut! Ce nume a ales pentru fiul ei

Anca Dinicu a născut! Actrița a împărtășit cu fanii ei felicitările și buchetele primite, iar numele celui mic s-a aflat într-una dintre acestea. Iată cum îl cheamă pe băiețelul șatenei!

În urmă cu 5 luni, chiar de ziua copilului, Anca dădea vestea cea mare: era gravidă!

Acum, actrița a dat naștere primului ei copil, iar numele celui mic s-a aflat deja, asta pentru că vedeta a postat un story din care se poate observa cum îl cheamă pe nou-născut.

Se pare că, vedeta a născut în secret, având în vedere faptul că astăzi a postat mai multe filmulețe în care le arată fanilor ei buchetele de flori pe care le-a primit după ce a dat naștere primului ei copil, dar și felicitările. Așa s-a aflat și numele micuțului, din felicitarea primită de la Monica Munteanu.

Acestea fiind spuse, Anca Dinicu și soțul ei au ales ca micuțul lor să poarte numele Radu.

În urmă cu câteva luni, Anca Dinicu vorbea despre cât de greu îi era să aleagă numele celui mic și prezenta variantele pe care le avea la momentul respectiv. Se pare că, Radu se afla printre acestea.

Prima oară am zis Andrei, după care am zis că sunt prea mulți Andrei. Apoi am zis Radu, după care am zis Acum ne-am hotărât împreună la numele de Rareș, dar peste două luni cine știe cum o să îl cheme, Freddy, Michael. Vreau să fie un nume românesc care să meargă cu Constantin, așa îl chema și pe tata. Noi am aflat că o să fie băiețel de Sfântul Constantin și mi se pare mie drăguț să îi spunem Constantin, plus că e și o melodie pe care o să i-o pun de ziua lui, și când o să mă enervez o să îi zic . Constantin sigur rămâne.”, spunea actrița.