Cum a intrat, de fapt, Anca Dinicu la facultatea de teatru. Actrița nu s-a mai reținut și a spus tot. „Am fentat”

Dezvăluirea neașteptată făcută de Anca Dinicu! Actrița a mărturisit că a fentat proba de admitere pentru facultatea de actorie. Ce a trebuit să facă în fața comisiei, dar a reușit să scape?

Anca Dinicu, în vârstă de 34 de ani, a absolvit Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale, obținând ulterior un master în Arta Actorului la aceeași instituție. Primul său pas pe scena teatrului a fost în anul 2012, când a debutat în spectacolul „Boeing-Boeing”. Ulterior, și-a început colaborarea cu Mihai Bendeac, fiind integrată în proiectul În puii mei de la Antena 1.

Actrița a participat recent la un concert de al Deliei, acolo unde a mărturisit că a recurs la un mic truc în timpul probei de canto de la admiterea la facultatea de Teatru. Se pare că Anca a ales să fenteze această probă deoarece simțea că nu are o înclinație deosebită către muzică.

„Chiar da, fără voia Deliei, noi (nr. împreună cu Ioana State) ne-am gândit să-i facem un momențel și să-i stricăm concertul. Îți dai seama că glumim. Ioana are voce, eu nu. Chiar nu am. Pe cuvântul meu. Chiar nu cânt. La admiterea în facultate am fentat”, a declarat Anca Dinicu pentru ego.ro.