Ce greșeli a făcut CRBL în căsnicia cu Elena. Artistul a recunoscut abia după divorț: „N-am luptat mai mult”

CRBL și Elena și-au spus adio după 16 ani de iubire, decizia fiind anunțată de cei doi în primăvara acestui an. Au împreună o fată de 14 ani, pe nume Alessia, care a rămas în grija mamei. Artistul și-a văzut de viață și este într-o nouă relație, alături de o tânără de 23 de ani. Cântărețul a vorbit abia după divorțul de fosta soție, despre greșelile din relația lor.

CRBL (46 de ani) și-a găsit jumătatea după divorțul de Elena (36 de ani). Artistul a întâlnit-o pe jumătatea sa, Olga (23 de ani), iar lucrurile par să meargă ca pe roate între cei doi. După separarea de Elena, aceasta s-a mutat în Republica Moldova alături de fiica ei.

Cântărețul a vorbit abia după divorț despre problemele pe care le-a întâmpinat în mariajul cu mama fetiței lui. Acesta a recunoscut că a avut anumite greșeli în timpul căsniciei lor.

„Am stat vreo 6-7 ani (n.r. în Spania), dar mă rog, am venit, am plecat, ultima oară am stat 2 ani legați în Spania. (…) Recunosc că am făcut și eu multe greșeli, pentru care plătesc acum, adică greșeli și în carieră, greșeli și cu mutările astea care au fost prea multe, prea dese și prea nebune. (…)

Erau și partea mea de vină, ca să zic așa, pentru că n-am făcut niciodată… n-am luat decizia de a ne muta de unul singur, obligând-o pe Elena (n.r. fosta soție) să accepte.

Nu, tot așa am luat împreună, și am găsit motive, și când am decis că suntem ok cu asta, am și făcut pasul, dar simt că am făcut și eu foarte multe greșeli, pentru care repet, plătesc în momentul de față”, a spus CRBL, în podcastul lui Cătălin Măruță.