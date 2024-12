Motivul real pentru care CRBL nu i-a cunoscut niciodată pe părinții iubitei de 23 de ani. N-a reușit să o înduplece pe mama Olgăi!

CRBL este în culmea fericirii și nu se ferește să recunoască acest lucru! Cunoscutul artist (46 de ani) și-a întâlnit jumătatea, pe Olga (23 de ani), iar împreună formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz. După divorțul de Elena, cântărețul și-a găsit împlinirea în brațele unei tinere, însă sigur că nu toată lumea a fost de acord cu relația lor amoroasă. Spre exemplu, părinții blondinei! Coregraful a dat din casă și a vorbit pe șleau despre mama iubitei lui, pe care n-a reușit s-o înduplece deloc!

CRBL și-a văzut de viață după divorțul de Elena, fosta lui soție. Fiica lor, Alessia, a rămas în grija ei și pare că adolescenta nu este deloc de acord cu noua relație a tatălui ei, după cum a mărturisit chiar artistul. Chiar și așa, el este în culmea fericirii după ce și-a întâlnit jumătatea, pe Olga, o tânără de 23 de ani care i-a pus capac. Se pare că lucrurile dintre ei merg ca pe roate și cântărețul n-are gând de separare. Nu doar fiica lui pare să nu fie de acord cu relația amoroasă a lui CRBL, ci și părinții iubitei.

CITEȘTE ȘI: Soacra lui CRBL nu este de acord cu relația cântărețului cu Olga! Diferența de vârstă este de 23 de ani: ”N-o condamn”

Dansatorul a dezvăluit că nu a cunoscut familia Olgăi, însă știe că mama ei e puțin supărată din cauza poveștii lor de iubire. Asta pentru că diferența de vârstă este de 23 de ani, Olga având fix jumătatea din vârsta lui. Pe lângă acest criteriu, a constat și faptul că CRBL a divorțat de curând și are un copil de 14 ani.

„Olga, ca să îi spună mamei ei că suntem împreună, ar fi trebuit să îi spună: Mamă, știi, sunt împreună cu un bărbat care are 46 de ani, este divorțat și are și un copil de 14 ani. Ei! Macerează doar informația asta ca părinte, ca mamă. Îți imaginezi imediat!

CITEȘTE ȘI: Unde locuiește acum Elena, după ce a părăsit-o CRBL! A luat-o și pe fiica lor cu ea

CRBL susține că este conștient de diferența de vârstă dintre ei doi, însă iubirea lor este mai puternică decât acest aspect. Ambii se simt bine împreună, iar asta e tot ce contează, în opinia artistului.

„Evident că simt diferența de vârsta. Pentru mine oglinda nu spune 46 de ani și nu mă refer la cum arăt, eu așa mă simt. Eu am ales altceva în viață, am ales să fiu altfel. Sunt mult mai energic, eu nu simt că am 46 de ani și ar trebui să opresc toate motoarele. Și eu sunt destul de nebun, iar Olga este la fel de nebună și se pare că nebunia asta este benefică relației noastre. Am aflat că sunt gelos, nu știam că sunt. Am descoperit la mine o formă de gelozie foarte interesantă. Sunt gelos, dar experiența îmi spune să nu fiu atât de gelos și mă lupt cu mine să înțeleg lucrurile, să văd altfel”, a mai spus artistul.