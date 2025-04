Legătura neștiută dintre Dan Diaconescu și George Simion: ”Va ieși din primul tur, suntem…”

Dan Diaconescu a făcut dezvăluiri neașteptate. Fondatorul celebrului OTV și fost lider politic a vorbit despre alegerile care se apropie și despre o legătură mai puțin cunoscută pe care o are cu lideul AUR, George Simion. Iată ce a spus!

Invitat în cadrul unui podcast, Dan Diaconescu a lansat o serie de ipoteze despre posibilele rezultate ale alegerilor din 4 mai, sugerând chiar o victorie din primul tur pentru George Simion. Acesta a vorbit cu speranță despre un moment de cotitură pentru poporul român și despre o schimbare care ar putea fi adusă de candidatul AUR.

Dar ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost mărturisirea legăturii personale dintre el și George Simion. Dan Diaconescu a dezvăluit că, deși nu este oficial nașul liderului AUR, a fost martor la cununia civilă a acestuia, o implicare care i-a făcut pe mulți să-i perceapă ca având o legătură de familie. Mai mult, l-a numit pe Simion „un continuator” al său în politică, amintind de succesul rapid al propriului partid, PP-DD, în 2012.

Dan Diaconescu a făcut și o paralelă între ascensiunea sa și a lui Simion, vorbind despre trădările din propriul partid, despre închiderea televiziunii și despre pierderea libertății sale în 2014-2015. În contrast, a subliniat că George Simion are deja 4 ani de activitate politică, o susținere solidă și nu a trecut prin aceleași probleme.

Dan Diaconescu: Aștept 4 mai, ziua în care mă bazez pe faptul că românii vor face ceva, nu știu, ceva mare. Habar n-am, ori se vor prezenta toți 100%, ori va câștiga sperios Simion dintr-un tur întâi, nu știu, mă aștept la ceva de genul ăsta, fiindcă, repet, românii…

Alin Lupu: Tu ai o legătura specială cu George Simion.

Dan Diaconescu: Da, sunt cumva rudă cu el, mă rog, lumea zice că sunt nașul lui, nu sunt chiar nașul lui, sunt martor oficial la… la starea civilă și lumea m-a asimilat în felul ăsta, dar el, George Simeon, este un continuator al meu în politică. În sensul că eu am făcut acest PPD undeva în 2011, am participat la alegerile din 2012 și am luat 15%, foarte repede, adică am intrat în Parlament cu un scor chiar foarte mare și apoi ce să vezi? În șase luni de zile s-au năpustit pe mine. Domnul Ponta de atunci, domnul Băsescu de atunci, toți politicienii, domnul Oprea de atunci, nu știu ce, și m-am văzut, aveam 68 de parlamentari, au plecat aproape toți, m-au trădat, televiziunile mi-au fost închise și apoi mi-au luat și libertatea, undeva în 2014-2015. Deci cam asta a fost povestea mea. Și a apărut George Simion care cumva continuă mult mai bine ce am făcut eu, fiind mult mai tânăr.

Alin Lupu: Dar pe el nu l-au legat încă.

Dan Diaconescu: Sper să nu-l lege niciodată, dar na, sper să nu facă, repet, să n-aibă chiar traseul meu.

Sper să n-aibă traseul meu, dar el deja are 20-27-30% cu partidul lui, deja l-au trădat foarte puțini parlamentari, deja are 4 ani vechime și nu a fost încă arestat. Și de asta spun, bine, eu aveam OTV, el a avut Facebook la început, să nu uităm că Aur în 2020 a câștigat prin acest Facebook, cum și Iohannis în 2015 câștigase tot cu Facebook-ul, 2014..

Acum avem acest TikTok, mă rog, avem YouTube, a fost TikTok, acum nu mai avem nici lucrurile astea, dar de asta spun, istoria cumva se repetă și sper că la un moment dat românii să dea lovitura. Adică să zică, băi, s-a terminat cu ghinionul. E blestemul, acum vorbim serios, eu cred în lucrurile astea, am făcut și multe emisiuni pe tema asta, cred în blesteme și cred în alungarea blestemelor. Adică aș parafraza că blestemul lui Ceaușescu, ca să scăpăm de el, trebuie un moment din ăsta gen Călin Georgescu. Eu nu știu ce scrie în dezlegarea unui asemenea blestem de tipul lui Ceaușescu, fiindcă băi, soții Ceaușescu, lumea uită, au avut o demnitate extraordinară. I-au împușcat ăia, i-au cântat acolo, au zis trăiască România, nu știu ce. Tot ce au zis s-a și adeverit, nu știu ce. Adică ăia chiar devin pe zi ce trece niște eroi.