Cu cât se majorează amenzile de circulație în 2026, de fapt. Cum se calculează punctul amendă

De: Andreea Stăncescu 31/12/2025 | 17:01
Cât va fi punctul de amendă

Începând cu anul viitor, șoferii din România vor resimți o creștere a valorii amenzilor rutiere. Majorarea sancțiunilor vine ca efect direct al mecanismului de calcul, care leagă punctul-amendă de salariul minim brut pe economie. Astfel, orice creștere a salariului minim atrage automat după sine și o scumpire a amenzilor. Din 2026, cei care vor încălca regulile de circulație vor plăti mai mult decât în prezent.

Această regulă generează adesea confuzie, pentru că mulți cred că amenzile se dublează sau se modifică printr-o decizie punctuală. În realitate, valorile cresc proporțional, fără schimbări legislative suplimentare. După ajustările din acest an, în 2026 care va fi estimat pentru a doua parte a anului, în cazul în care proiectul de majorare a salariului minim va fi aplicat în forma anunțată public.

Formula rămâne aceeași: un punct-amendă reprezintă 5% din salariul minim brut garantat în plată. Prin urmare, atunci când salariul minim se majorează, punctul-amendă se recalculează automat, iar toate sancțiunile se aliniază noii valori.

Conform scenariului vehiculat, salariul minim brut ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026. Această majorare ar duce punctul-amendă de la 202,5 lei la 216,25 lei. Diferența pare mică la prima vedere, însă se simte rapid la amenzi de 3, 5 sau chiar 10 puncte, mai ales în cazul abaterilor grave.

Ce diferență va fi la punctul de amendă în 2026

Totuși, Guvernul poate interveni prin înghețarea punctului-amendă, așa cum s-a întâmplat și în alți ani. Dacă nu va exista o plafonare, noile valori vor deveni reperul oficial pentru a doua jumătate a anului 2026.

Codul Rutier împarte contravențiile în cinci clase de sancțiuni. Primele patru se aplică persoanelor fizice, iar clasa a V-a este destinată persoanelor juridice, unde amenzile pot ajunge la zeci de mii de lei, căci se începe de la 21 de puncte-amendă și ajunge până la 100.

