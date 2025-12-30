Acasă » Știri » Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei

Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei

De: Alina Drăgan 30/12/2025 | 20:11
Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei
Ce a făcut un șofer după doar 17 zile de când obținuse permisul

Un tânăr șofer de 20 de ani a comis-o grav, iar la doar 17 zile după ce își luase permisul a încasat o amendă record. Mai mult, a rămas și fără carent. Ce a făcut acesta?

Un șofer din comuna Cășeiu a rămas fără permis la doar câteva zile după ce îl obținuse. Polițiștii l-au prins pe picior greșit și au aplicat și o amendă usturătoare. Cazul a fost înregistrat de polițiștii din județul Cluj, iar sancțiunile aplicate au fost pe măsura faptei.

Deși se afla la început de drum ca șofer, tânărul a ales să ignore complet regulile de circulație fiind prins de aparatul radar cu o viteză enormă.

Ce a făcut un șofer după doar 17 zile de când obținuse permisul

Incidentul a avut loc pe 29 decembrie 2025, în jurul orei 16.00. Tânărul din comuna Cășeiu a fost surprins de polițiștii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Gherla circulând cu viteza de 139 km/h pe DN1C, în localitatea Livada. Sectorul de drum pe care a fost înregistrat are o limită de viteză mult mai mică, iar depășirea acesteia a fost considerată extrem de periculoasă.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, șoferul obținuse permisul de conducere în data de 12 decembrie 2025. Cu toate acestea, în loc să conducă prudent, a ales să apese accelerația la maximum, punând în pericol atât propria viață, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.

Ce a făcut un șofer după doar 17 zile de când obținuse permisul

Pentru abaterea comisă, polițiștii i-au aplicat o amendă în valoare de 4.657,5 lei. În plus, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Ceea ce înseamnă că tânărul va sta departe de volan o bună perioadă.

De asemenea, în urma celor întâmplate, reprezentanții Poliției au subliniat că experiența la volan se formează treptat și că drumurile publice nu trebuie transformate în piste de testare a vitezei. Autoritățile le reamintesc tuturor șoferilor, mai ales celor începători, că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor.

Anthony Joshua, la un pas de moarte. A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu operațiunea de salvare

Un șofer roman a fost amendat cu aproape 10.000 de euro în Italia. Ce avea acesta în mașină

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Știri
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni”
Știri
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni”
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii și se transformă în monștri”
Adevarul
Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet. „Oameni care n-au ce face cu banii...
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Digi24
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Click.ro
Orașul-minune al României! Nu se mai oprește din dezvoltare și a atras miliarde de euro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Digi24
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor Eurostar a fost anulată
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Gandul.ro
Marile dosare ale anului 2025 în oglinda spartă a Justiției
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Cum poți vizita Dubaiul în ianuarie 2026 cu doar 300 de euro. Plecarea este din București
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă ...
Fane Vancică intervine în scandalul momentului Alex Bodi – Ramona Olaru: ”A jignit în masă oameni buni”
Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români. Pensionarii care sunt eligibili
Ajutor de 450 de lei în 2026 pentru o categorie de români. Pensionarii care sunt eligibili
Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns”
Jorge, în lacrimi de Sărbători. Soția i-a făcut o surpriză total neașteptată: „Am plâns”
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă ...
Jador a fost oprit de polițiști în trafic și testat pentru substanțe interzise. Rezultatul: ”Vă spune fratele vostru”
Cu cine s-a ”cuplat” Ștefan Bănică Jr de Revelion, la Antena 1? Relația lor profesională durează ...
Cu cine s-a ”cuplat” Ștefan Bănică Jr de Revelion, la Antena 1? Relația lor profesională durează de ani buni
Vezi toate știrile
×