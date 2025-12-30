Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei

Un tânăr șofer de 20 de ani a comis-o grav, iar la doar 17 zile după ce își luase permisul a încasat o amendă record. Mai mult, a rămas și fără carent. Ce a făcut acesta?

Un șofer din comuna Cășeiu a rămas fără permis la doar câteva zile după ce îl obținuse. Polițiștii l-au prins pe picior greșit și au aplicat și o amendă usturătoare. Cazul a fost înregistrat de polițiștii din județul Cluj, iar sancțiunile aplicate au fost pe măsura faptei.

Deși se afla la început de drum ca șofer, tânărul a ales să ignore complet regulile de circulație fiind prins de aparatul radar cu o viteză enormă.

Ce a făcut un șofer după doar 17 zile de când obținuse permisul

Incidentul a avut loc pe 29 decembrie 2025, în jurul orei 16.00. Tânărul din comuna Cășeiu a fost surprins de polițiștii rutieri din cadrul Compartimentului Rutier Gherla circulând cu viteza de 139 km/h pe DN1C, în localitatea Livada. Sectorul de drum pe care a fost înregistrat are o limită de viteză mult mai mică, iar depășirea acesteia a fost considerată extrem de periculoasă.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, șoferul obținuse permisul de conducere în data de 12 decembrie 2025. Cu toate acestea, în loc să conducă prudent, a ales să apese accelerația la maximum, punând în pericol atât propria viață, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.

Pentru abaterea comisă, polițiștii i-au aplicat o amendă în valoare de 4.657,5 lei. În plus, dreptul de a conduce i-a fost suspendat pentru o perioadă de 120 de zile. Ceea ce înseamnă că tânărul va sta departe de volan o bună perioadă.

De asemenea, în urma celor întâmplate, reprezentanții Poliției au subliniat că experiența la volan se formează treptat și că drumurile publice nu trebuie transformate în piste de testare a vitezei. Autoritățile le reamintesc tuturor șoferilor, mai ales celor începători, că respectarea regulilor de circulație este esențială pentru siguranța tuturor.

