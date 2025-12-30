Acasă » Știri » Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar

Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 13:21
Grav accident de circulație în București
Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață în Capitală, când o femeie a fost lovită de o dubă pe trotuar. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, în jurul orei 08:40, și, din fericire, nu s-a soldat cu decese, deși situația a fost extrem de periculoasă.

Potrivit informațiilor oficiale, victima, o femeie în vârstă de 41 de ani, se afla pe trotuar atunci când vehiculul condus de un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul. Dubă, aflată în circulație, a lovit mai întâi femeia, iar apoi a intrat în coliziune cu un panou electric, provocând un incendiu minor care a fost stins rapid de echipajele de pompieri aflate la fața locului. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și tratamente suplimentare, starea sa fiind una stabilă, deși impactul ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Conform datelor disponibile, femeia, în vârstă de 41 de ani, se afla pe trotuar în momentul producerii accidentului, când duba condusă de un șofer de 21 de ani a scăpat de sub control și a ajuns în zona pietonală.

„La data de 30.12.2025, în jurul orei 08:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Din primele informații, un tânăr în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Dimitrie Pompeiu, dinspre Str. Gara Herăstrău către Șos Petricani, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 9, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pătruns pe sensul opus de mers, pe trotuar, unde a surprins și accidentat o femeie în vârstă de 41 de ani”, potrivit polițiștilor.

În context internațional, accidentele de acest gen pot fi extrem de severe. Recent, în Guatemala, un autocar cu aproximativ 100 de persoane la bord s-a răsturnat într-o râpă cu adâncimea de 75 de metri. Incidentul s-a soldat cu 15 decese și 19 persoane rănite, transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale accidentului nu sunt cunoscute încă, dar tragedia evidențiază cât de rapid pot escalada consecințele unui vehicul scăpat de sub control, mai ales când acesta transportă un număr mare de persoane.

