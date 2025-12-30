Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar

Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață în Capitală, când o femeie a fost lovită de o dubă pe trotuar. Incidentul s-a produs pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, în jurul orei 08:40, și, din fericire, nu s-a soldat cu decese, deși situația a fost extrem de periculoasă.

Potrivit informațiilor oficiale, victima, o femeie în vârstă de 41 de ani, se afla pe trotuar atunci când vehiculul condus de un tânăr de 21 de ani a pierdut controlul. Dubă, aflată în circulație, a lovit mai întâi femeia, iar apoi a intrat în coliziune cu un panou electric, provocând un incendiu minor care a fost stins rapid de echipajele de pompieri aflate la fața locului. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și tratamente suplimentare, starea sa fiind una stabilă, deși impactul ar fi putut avea consecințe mult mai grave.

Grav accident de circulație în București

„La data de 30.12.2025, în jurul orei 08:40, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. Dimitrie Pompeiu. Din primele informații, un tânăr în vârstă de 21 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Dimitrie Pompeiu, dinspre Str. Gara Herăstrău către Șos Petricani, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 9, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pătruns pe sensul opus de mers, pe trotuar, unde a surprins și accidentat o femeie în vârstă de 41 de ani”, potrivit polițiștilor.

