De: David Ioan 28/12/2025 | 08:40
Durere sfâșietoare pentru o influenceră celebră! I-a murit fiica în ziua de Crăciun, la 2 ani după ce fata mai mare s-a stins din cauza septicemiei

Influencerița americană Melissa Mae Carlton, cunoscută pentru postările despre viața de familie și credință, a vorbit deschis în ultimii ani despre provocările și bucuriile maternității.

Într-un mesaj publicat în mai 2025, ea sublinia importanța rolului de mamă și a legămintelor spirituale.

„Maternitatea este o chemare eternă. În fiecare dintre noi există potențial și promisiune. Împlinirea deplină a acestor binecuvântări în familie nu este trăită încă pe acest pământ. Chiar și ca părinți, încă așteptăm promisiunea care vine din a face și a păstra legăminte. Vom eșua cu toții aici și multe lucruri pot părea nedrepte. Nu există familie care să nu fie atinsă de dezamăgire, tragedie sau dificultate, dar promisiunea Domnului este pentru eternitate.”, se arată în mesajul scris de aceasta

Melissa și soțul ei, Tom Carlton, sunt părinții a patru copii: Abigail, Molly, Lily și Harry. Familia a fost însă marcată de două tragedii majore. Abigail, una dintre fiicele cele mai mari, a murit în aprilie 2024, la vârsta de doar 9 ani. Un an mai târziu, în decembrie 2025, sora ei mai mică, Molly, a murit subit, chiar în ziua de Crăciun.

Melissa Mae Cralton. Foto: Facebook

Într-o postare din martie 2024, Melissa a povestit începuturile relației cu Tom, pe care îl cunoaște din copilărie:

„Ne cunoaștem de-o viață și el a fost prima mea adevărată pasiune. Părinții noștri erau prieteni buni și aveam tradiția ca în fiecare zi de Anul Nou familia lui să vină la noi la cină. Îmi amintesc cum așteptam cu emoție să văd dacă rulota lor galbenă a intrat în alee, iar când ajungea, îl ignoram complet.”

Cei doi au început să se întâlnească atunci când Melissa avea 16 ani, cu puțin timp înainte ca Tom să plece în misiune religioasă în Scoția. După întoarcerea lui, relația lor s-a consolidat, iar ulterior s-au căsătorit. În noiembrie 2025 au sărbătorit 14 ani de căsnicie.

În februarie 2025, influencerița a rememorat primele momente alături de una dintre fiicele sale:

„Din momentul în care s-a născut, am fost instantaneu îndrăgostiți. Îmi amintesc acele zile în care petreceam ore întregi doar privind-o. Fiecare dimineață se simțea ca dimineața de Crăciun. Personalitatea ei era evidentă încă de când era bebeluș: veselă, amuzantă, îndrăzneață și dramatică.”

Influenceriţa a pierdut doi copii la distanţă de doi ani

Despre moartea lui Abigail, părinții au transmis un mesaj emoționant:

„Simțim cea mai grea durere din viața noastră, dar în același timp o pace profundă. Ne simțim ridicați de familia, prietenii și comunitatea noastră. Suntem copleșiți de toți cei care au venit în ultimele zile să ne îmbrățișeze, să stea cu noi, să plângă și să râdă alături de noi.”

În noiembrie 2025, fiul lor Harry a fost botezat, un moment pe care îl aștepta de ani de zile. Melissa a scris atunci:

„A numărat anii până la acea zi și a fost tot ce sperase. Sunt recunoscătoare pentru misionarii care l-au învățat și i-au oferit un exemplu atât de bun.”

După moartea lui Molly, anunțată public pe 27 decembrie 2025, influencerița a explicat că medicii suspectează o afecțiune cardiacă genetică:

„Nu avem încă un diagnostic oficial. Medicii cred că Molly a avut o problemă cardiacă ereditară și suspectează că același lucru s-a întâmplat și cu Abigail. Ni s-a spus că o boală minoră ar fi putut declanșa un eveniment cardiac brusc.”

În anunțul despre decesul lui Molly, Melissa a scris:

„Mi-e teamă de cum va arăta viața pentru noi acum. Sunt cu inima frântă pentru copiii noștri.”

